Ҫӗмӗрле тӑрӑхӗн хисеплӗ ҫыннисем! Хаклӑ ентешсем!

Уважаемые жители Шумерлинского округа! Дорогие друзья!

От имени Государственного Совета Чувашской Республики и от себя лично искренне поздравляю вас с Акатуем!

Испокон веков по завершении весенних полевых работ принято чествовать земледельцев и всех, кто занимается выращиванием хлеба, производством продуктов питания. В этот праздник, который имеет глубокие исторические традиции, мы выражаем им особую благодарность за неустанный труд на полях и фермах, преданность земле-кормилице, за вклад в обеспечение продовольственной безопасности республики и всей страны.

Шумерлинский округ расположен в уникальном месте – на стыке лесов и степи. Здесь несёт свои воды Сура и берет начало Большой Цивиль. Такое многообразие природы благосклонно отразилось на местных жителях – разносторонних, талантливых, целеустремлённых. Это родина выдающихся спортсменов, деятелей культуры, науки и образования, здравоохранения и социальной сферы.

Акатуй, связанный в прошлом со «свадьбой плуга и земли», теперь является всенародным праздником, объединяющим людей разных национальностей, для которых Чувашия стала общим домом. Его любят и с нетерпением ждут молодые и пожилые, рабочие и служащие, мастера интеллектуального и творческого труда, любители спорта и ярких зрелищ.

Уверен, ваши знания, стремления, любовь к родной земле и впредь будут способствовать развитию экономики и благополучию шумерлинцев.

Желаю вам дальнейших успехов во всех начинаниях, доброго здоровья, мира и согласия, уверенности в завтрашнем дне!

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Л. Черкесов.