Экспресс-курс по ведению госпабликов провели в муниципалитетах Чувашии

О правилах работы в соцсетях администраторам официальных страниц органов власти, госпабликов, рассказали сотрудники Центра управления регионом.

Обучение прошло в Алатыре, Козловском и Комсомольском муниципальных округах. Помогать власти быть ближе к людям и информировать о происходящем – такова цель госпабликов, напомнили собравшимся. Поэтому так важно правильно вести официальные страницы: писать посты доступным языком и без канцеляризмов, сопровождая публикации качественными фотографиями и видео. При этом нужно использовать и современные форматы подачи информации – инфографику, мемы, карточки и прямые эфиры. После разбора теории администраторы госпабликов применили услышанное на практике: потренировались в написании постов и вместе с сотрудниками ЦУР проанализировали образцовые и неудачные публикации.

«С конца прошлого года госорганы и подведомственные организации обязаны вести официальные страницы в соцсетях. Причем пользователи должны легко находить в пабликах полезную информацию и ответы на свои вопросы. Для того, чтобы диалог власти и жителей был комфортным и максимально продуктивным, мы и проводим цикл обучающих мероприятий для администраторов госпабликов», – подчеркнула руководитель Центра управления регионом Чувашской Республики Татьяна Немцева.

чувашинформ.рф.