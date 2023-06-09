Человек, давший путёвку в профессию

Как часто наша судьба зависит от случайных обстоятельств, от людей, которых мы встречаем

на своём жизненном пути. Иногда твои мечты, твоё хорошо распланированное будущее так

и остаётся только планом. Так бывает и в профессии.

Не секрет, что, получив образование, многие люди не находят себя в выбранной работе, а помучившись какое-то время, уходят из отрасли. От чего это зависит? Факторов много. Это и отдаленное представление о выбранной специальности, и профессиональные затруднения, встречающиеся в начале работы, и большая эмоциональная нагрузка, свойственная, например, нашей профессии, рутина и т.д.



Огромную поддержку в начале профессионального пути может оказать наставник, человек с большим профессиональным опытом, стажист, как говорили раньше. Очень хорошо, если на своем пути вам удается встретить такого человека. Мне повезло.



Всем хорошо известна книга чешского педагога Януша Корчака «Сердце отдаю детям». Её название часто употребляют в отношении людей, всецело посвятивших себя работе с детьми. Я думаю, трудно найти более подходящую фразу, наиболее полно отражающую смысл жизни Любови Петровны Котруновой — педагога, не только подарившего свое сердце детям, но и отдавшего им практически всю свою жизнь.



Любовь Петровна пришла в педагогику совсем молодой. Окончив Канашское педагогическое училище в 1975 году, устроилась на работу в Шумерлинский детский дом «Ёлочка», спустя три года перешла на работу в детский сад № 9, а в 1993 году была переведена в детский сад № 19 «Родничок», где и работает уже тридцать лет.



Трудно себе представить, сколько всего уникального скрыто в этой простой и очень интеллигентной русской женщине. Л.П. Котрунова обладает многогранным талантом. Чего только стоят её выступления на праздниках для дошколят! Каждый выпускник и родитель, уверена, легко вспомнит её Шапокляк, царского слугу, старика Хоттабыча и другие роли, сыгранные очень талантливо и непосредственно. Она может всё! Организовать сюжетно-ролевую игру? Пожалуйста! Подготовить суперинтересное занятие как для детей, так и для педагогов? Воспитать, вырастить и вывести в школу самого трудного ребенка? Может! А сколько стихов она сочинила для воспитателей, никогда не забывала поздравить нас или поддержать в трудную минуту!



Она научила меня всему. Вспоминаю свои первые утренники, которые я проводила в детском саду. Как я боялась и переживала, что вместе с детьми мы выглядим «не так», «недостаточно подготовленными». Наблюдая за праздниками, автором которых была Любовь Петровна, я подсмотрела и переняла секреты ее успеха. Главное — подготовленность педагога, знание материала, его уверенность, желание поддержать малыша в его первых самостоятельных выступлениях и, конечно, эмоциональный контакт с ребенком, искренняя радость за его маленькие шаги.



Особо хочется отметить путь Л.П. Котруновой как наставника для молодых педагогов, ведь я далеко не первый и не последний человек, выросший как педагог под её началом. Сколько мудрых советов она дала нам, подсказала верное решение, помогла в учебе, в подготовке к различным конкурсам! Считаться её ученицей для нас, педагогов, большая гордость. Не только учиться у нее, но даже побывать в группе, когда она работает, понаблюдать за ней – это уже большой опыт.



Т. Тетеревова, воспитатель д/с № 19.