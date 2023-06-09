В майском выпуске «Деревни моей…» мы рассказали читателям о реализации проекта по обеспечению жителей двух деревень Ходарского сельского поселения чистой водой в рамках республиканской программы инициативного бюджетирования. И таких проектов с участием «народных» денег в Чувашии становится год от года больше. Только в 2023 году на сельских территориях республики реализуется более 1000 инициативных проектов. На эти цели

предусмотрено около 1,5 млрд рублей, включая свыше 980 млн рублей из республиканского бюджета, 313 млн рублей – из местных и около 142 млн рублей — средства населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Сама программа инициативного бюджетирования тоже расширяется за счет новых направлений. Сейчас, например, добавлено обустройство мест массового отдыха населения, мест пожарной безопасности, мест для купания, водных объектов для противопожарной безопасности, объектов социально-культурной сферы, объектов коммунального хозяйства.

Как отмечают в Минсельхозе Чувашии, на селе теперь очереди на инициативное бюджетирование, идей всё больше, проекты всё качественней и масштабнее. На сегодняшний день по 98 проектам работы завершены, по 773 заключены муниципальные контракты. Все сэкономленные при проведении конкурентных процедур средства, а это порядка 51 млн рублей, направляются на дополнительный отбор, который продлится до 20 июня.

Механизм участия в программе инициативного бюджетирования достаточно прост по сравнению с другими госпрограммами: жители населенного пункта вместе с представителем местного самоуправления собираются и решают, что им нужнее: тротуар, дорога, спортплощадка, новые окна или крыльцо в школе/детсаду, место для купания, общественно-значимые проекты или другое; заказывают расчет стоимости работ по проекту, после собирают часть этой суммы, переводят на спецсчет и идут в местную администрацию, специалисты которой помогают с проектом в случае каких-либо ошибок и недоработок, оформляют заявочную документацию. Местная администрация централизованно представляет заявки от сельчан и пакеты документов на конкурс проектов в Минсельхоз Чувашии. Кстати, при рассмотрении проектов учитывается готовность и активность жителей – дополнительные рейтинговые баллы начисляются тем проектам, по которым люди уже собрали деньги.

В Шумерлинском муниципальном округе в текущем году на реализацию инициативных проектов заложено 116,4 млн рублей по всем трем источникам финансирования. Вот некоторые из реальных дел:

в Подборном ремонтируется система водоснабжения. Общая стоимость работ по контракту составляет 2,7 млн рублей;

в Тугасах очищаются и обустраиваются противопожарный водоем с пирсом и пруд по ул. Комсомольской. Общая стоимость работ по контракту составляет 893,8 тыс. рублей;

в поселках Покровское, Триер и в деревне Петропавловск также ведется обустройство противопожарных водоемов с устройством пирса. Общая стоимость работ по контракту составляет 1,3 млн рублей;

в деревне Савадеркино ремонтируют дорогу по ул. Октябрьской. Общая стоимость работ по контракту составляет 2,3 млн рублей;

в селе Нижняя Кумашка установлены ворота на кладбище Нижнекумашкинского сельского поселения. Общая стоимость работ по контракту составляет 92 тыс. рублей.

Строительство и ремонт объектов инфраструктуры по проектам инициативного бюджетирования позволяют не просто включать местных жителей в жизнь своей малой родины, но и приучают бережно относиться к созданным объектам, принимать меры по поддержанию их в надлежащем состоянии. И еще один немаловажный эффект отмечается у этой программы. Она помогает повысить доверие населения к власти, наглядно показывая, что государство в лице органов местного самоуправления готово слушать и слышать людей и тратить на их нужды бюджетные деньги.

Наталья Игнатьева.