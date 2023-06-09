Отдел ОСЗН г. Шумерли и Шумерлинского района информирует

о том, что для получения подарка новорожденному от имени Главы Чувашской Республики семьи, зарегистрированные в г. Шумерле и Шумерлинском муниципальном округе и у которых с 01.01.2023 г. родились дети, могут обратиться по адресу: г. Шумерля, проезд Мебельщиков, 11.
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