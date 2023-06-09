Копилка добрых дел пополнилась еще одним

Газета уже писала о разработанном волонтерским центром Шумерлинского муниципального округа проекте «А у нас во дворе», который стал победителем всероссийского грантового конкурса «Добрый огород» и предполагал озеленение и благоустройство прилегающей территории стационарного отделения Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения в деревне Кадеркино.

На грант в сумме 15 тысяч рублей были закуплены садовый инвентарь, рассада цветов, саженцы кустарников и плодовых деревьев. Дважды волонтеры Шумерлинского муниципального округа посещали учреждение для проведения работ. И вот 2 июня проект завершился – на всей территории отделения высажены саженцы разных сортов груши, яблони, облепиха и крыжовник.

Автор и руководитель проекта Надежда Смолева, являющаяся советником главы администрации округа по работе с молодежью, выражает благодарность за участие в нужном добром деле работникам стационарного отделения, их подопечным – пожилым людям, проживающим там (благополучателям), сотрудникам отдела сельского хозяйства и экологии, отдела образования администрации Шумерлинского муниципального округа.

Наталья Игнатьева.