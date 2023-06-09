Заказчик и подрядчики уверены в завершении работ в срок

Двор дома № 16 по Интернациональной стал отправной точкой для очередного комиссионного обхода основных площадок в Шумерле, где ведутся работы по модернизации тепловых сетей.

Глава администрации города Эдуард Васильев вместе с начальником отдела ЖКХ Андреем Егоровым, руководителями ряда коммунальных предприятий и управляющих компаний, главным инженером Чувашгаза (заказчика) Иваном Яшмолкиным встретились с подрядчиками, чтобы уточнить, в графике ли ведутся работы и какие проблемы возникают.

На этой улице деятельность ведет ООО «СтройКрафт». Как рассказал зам. директора подрядной организации Евгений Слепов, работы на данном участке ведутся с опережением графика, осталось установить 5 тепловых камер, что будет сделано до конца июня. От котельной на Чайковского уже начали прокладку трассы.

Затем техника и люди придут во дворы, копать траншеи и по ним соединять камеры трубопроводом в единую трассу. Обещают выполнить всё по возможности аккуратно, с наименьшим ущербом дворовым территориям. Выбранный принцип организации работ – сначала строительство камер везде, где требуется проектом, только потом укладка труб – значительно ускоряет процесс, отмечают строители. К финалу движутся и работы по укладке магистралей на Чайковского, Щербакова и К. Маркса, кое-где уже приступают к вводу сетей в дома.



Следующими площадками, на которых побывала рабочая комиссия, стали двор дома № 29 на Щербакова, территория детсада «Солнышко» и двор дома № 1/1 по Ленина. Там работает ООО «СК Воин». Окончить планирует в 20-х числах августа, обозначил сроки представитель подрядчика Эдуард Баскаков. Техники и рабочих рук для выполнения задания у подрядчика достаточно, а чтобы не затягивать с благоустройством, на нарушенных участках последовательно начнет работать бригада благоустроителей. На прогулочных участках детсада, где пройдет новая теплотрасса, установлены глухие деревянные заборы в целях безопасности посещающих детсад воспитанников, так что нужды закрывать учреждение нет.



С каждой неделей интенсивнее становится работа и на площадках третьего подрядчика – ООО «СК-Лерон». Комиссия побывала на улицах Мичурина, Горького и Урицкого. Протяженность трассы у этого подрядчика составляет 3 км 130 м, число тепловых камер – 34, почти половина из них установлена. Трасса проходит по территории детсада «Радуга», где будет самый большой монолитный канал, в который уложат трубы. Для этого объекта была закуплена самоходная бетоносмесительная машина, что позволит сразу на стройплощадке делать бетон. Определенные неудобства, связанные с реконструкцией тепловых сетей, будут и у детсада «Сказка», перед главным входом в который как раз будут вестись земляные работы.



Своего рода итог подвел представитель заказчика Иван Яшмолкин. По первому госконтракту, заключенному в прошлом году, необходимо модернизировать 5 объектов, напомнил он. Приоритетными были выбраны наиболее проблемные – по улицам К. Маркса и Чайковского. Там в июне заканчиваются земляные работы, укладка трубопроводов, и бригады направятся на объекты по Коммунальной и Сурской. «Пока идем по графику. Благоустройство запланировано на конец августа—сентябрь», — отметил Яшмолкин.



Оптимистично был настроен и начальник городского отдела ЖКХ Андрей Егоров. Несмотря на трудности, сроки проведения всех работ пока выдерживаются. А трудностей, с которыми приходилось сталкиваться подрядчикам, было немало. Например, осложняют работу при строительстве тепловых камер грунтовые воды (кстати, как рассказали рабочие, старые тепловые камеры располагаются на метр и более выше ныне строящихся) и подземные коммуникации, не учтенные и не отраженные в планах и схемах сетей. Обход или перенос последних требует времени на поиск оптимального решения, на согласование с ресурсоснабжающими организациями, администрацией города, заказчиком и на сами работы.

Наталья Владимирова.







