Гостей Акатуя ждёт хорошее настроение

В Чувашии один из самых важных и почитаемых национальных праздников – Акатуй — отмечают практически в каждом муниципалитете.

В старом чувашском быту Акатуй начинался перед выходом на весенние полевые работы и завершался после окончания сева яровых.

В администрации Шумерлинского муниципального округа состоялось заседание оргкомитета по проведению праздника песни, труда и спорта «Акатуй». Были обсуждены моменты организации выставок этнокультурных подворий и школьных «территорий счастливого детства», концертной программы творческих коллективов округа и артистов чувашской эстрады. Для детей запланировано шоу ростовых кукол «Счастливое детство» Чувашского государственного театра кукол. Спортивные мероприятия будут включать в себя микс-волейбол, дартс, гиревой спорт и перетягивание каната.



Встречаемся 10 июня в 11 часов на опушке леса по ул. Заводской!



Администрация Шумерлинского МО.