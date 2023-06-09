В Чувашии определили победителей муниципального этапа республиканского фестиваля школьных театров «Асам»

Муниципальный этап республиканского фестиваля школьных театров «Асам» проходил с 14 марта по 25 мая. За это время школьники показали невероятное актерское мастерство, замечательные постановки известных произведений и сказок на патриотическую тему о родине, чувашской земле, дружбе, очень много кукольных спектаклей, а некоторые постановки были из реальных событий. Было представлено более 350 театральных постановок, где приняло участие около 5000 детей.

Как сообщает Минобразования Чувашии, коллектив «Сенкер чаршав» Персирланской ООШ Ядринского округа представил спектакль «Первый учитель», посвященный 175-летию просветителя чувашского народа И.Я. Яковлева. Театральная студия «Дрозды» СОШ №1 г. Шумерля, которая также прошла муниципальный этап, представила социально-творческий проект «Пазлы». Он рассказывает о становлении личности современного подростка, который, как пазлы собирает необходимые качества своего характера: патриотизм, верность своей семье, преданность и безграничную любовь к своей Родине.

Победители муниципального этапа примут участие на республиканском этапе в ноябре 2023 года. Со списком победителей можно ознакомиться по ссылке: https://fs02.rchuv.ru/rchuv19/etker/news/2023/05/31/30c54d0f-f2a8-4c14-8...

Создание школьных театров позволяет решать задачи федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование.

Источник: hypar.ru.