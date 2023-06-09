1 июня в Шумерле стартовала благотворительная акция «Взрослые — детям», являющаяся составной частью благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства».

К мероприятию по поддержке детей в парке им. 50-летия пионерской организации собрались глава города Сергей Яргунин, глава администрации Эдуард Васильев, заведующие и представители детских дошкольных учреждений, индивидуальные предприниматели и все небезразличные шумерлинцы.



Благотворительная инициатива впервые была реализована в прошлом году. В 2023 году все собранные в нашем городе средства будут потрачены на приобретение акустической системы для детских городских мероприятий и костюмов ростовых кукол.



Сбор денежных средств осуществляется с использованием QR-кодов. Каждый взрослый шумерлинец может присоединиться к благотворительной акции и внести свой добрый вклад.