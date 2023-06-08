Первыми посетителями фотовыставки, разместившейся в ЦДТ, стали отдыхающие

в лагере с дневным пребыванием детей «Солнцеград» Шумерлинского КЦСОН.

Дети с удовольствием изучили выставку, слушали рассказы сотрудников

государственного природного заповедника Натальи Панченко и Ирины Емельяновой

о заповеднике и его обитателях. (В рамках национального проекта «Экология»).

Уникальность экспозиции заключается в наличии элементов дополненной реальности. Так, при наведении камеры смартфона эта технология «оживляет» фотографии и демонстрирует видеоролики, снятые фотоловушками в заповеднике «Присурский». Таким способом можно увидеть обитателей заповедника — лося, медведя и сурков — в их естественной среде.



Выставка демонстрирует опасность лесных пожаров как для людей, так и для природы. Организаторы стремятся обратить внимание на важность противопожарной деятельности заповедника и его работы в целом для окружающей среды.

В Шумерле выставка пробудет до 30 июня.

Марина Ветликова.