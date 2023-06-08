Первыми посетителями фотовыставки, разместившейся в ЦДТ, стали отдыхающие
в лагере с дневным пребыванием детей «Солнцеград» Шумерлинского КЦСОН.
Дети с удовольствием изучили выставку, слушали рассказы сотрудников
государственного природного заповедника Натальи Панченко и Ирины Емельяновой
о заповеднике и его обитателях. (В рамках национального проекта «Экология»).
Уникальность экспозиции заключается в наличии элементов дополненной реальности. Так, при наведении камеры смартфона эта технология «оживляет» фотографии и демонстрирует видеоролики, снятые фотоловушками в заповеднике «Присурский». Таким способом можно увидеть обитателей заповедника — лося, медведя и сурков — в их естественной среде.
Выставка демонстрирует опасность лесных пожаров как для людей, так и для природы. Организаторы стремятся обратить внимание на важность противопожарной деятельности заповедника и его работы в целом для окружающей среды.
В Шумерле выставка пробудет до 30 июня.
Марина Ветликова.