Мамы Чувашии смогут получить грант на открытие своего дела

С 7 по 11 августа в Чувашии в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство» пройдет образовательная программа “Мама-предприниматель”. Площадкой проведения традиционно станет Центр “Мой бизнес”.

“Мама-предприниматель” — федеральная грантовая программа для женщин, планирующих начать свой бизнес. На протяжении 5 дней очных тренингов участницы готовят бизнес-план своего проекта. Финальный день посвящен защите бизнес-идей. Лучший проект получит грант 100 000 рублей на развитие.

“Регистрацию на программу мы откроем за месяц до запуска, а пока у мам Чувашии есть возможность запланировать эту активность в своем графике и, главное, продумать и сформулировать идеи, с которыми они придут на проект. В ходе обучения участницы смогут укрепить идею для запуска бизнеса, определятся с целевой аудиторией, формой регистрации, финансовой моделью, научатся работать с маркетингом и эффективно презентовать себя, найдут единомышленниц”,- отмечает руководитель центра “Мой бизнес” Татьяна Макаркина.

Участие в программе подразумевает конкурсный отбор, при оформлении заявки мамам потребуется описать свою бизнес-идею. К участию допускаются физические лица, не имеющие опыта предпринимательства, самозанятые, ИП, ведущие деятельность меньше 1 года. Главное — наличие детей до 18 лет или справки из женской консультации.

Отметим, что программа реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатор: Минэкономразвития России. Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», Корпорация МСП, Союз женщин России. Генеральный партнер: маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH.

Первоисточник: Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики