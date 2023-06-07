«Знание» принимает заявки на просветительскую награду «Знание.Премия» до 26 июня

Российское общество «Знание» продлило прием заявок на соискание просветительской награды «Знание.Премия – 2023» на три недели. Номинировать себя, другого человека, проект или компанию можно до 26 июня на сайте premiya.znanierussia.ru. В этом году интерес к премии значительно возрос: на нее уже подано более 8 тысяч заявок со всей страны. Благодаря появлению новых номинаций на награду могут претендовать просветители из самых разных сфер. Все заявки пройдут независимый многоступенчатый отбор, а лучшие войдут в шорт-лист и будут оценены Почетным жюри премии на очном заседании в октябре.



В этом году аудитория расширилась, потому что награда теперь вручается в 17 номинациях — их стало на 4 больше, чем в прошлом году. Среди них — «За вклад в просвещение в сфере «Спорт и ЗОЖ»» и «За вклад в просвещение в сфере «Международные отношения»». Номинация «За вклад в просвещение в сфере «Экономика и Бизнес»» была расширена и теперь также включает в себя сферу права. Кроме того, в Год педагога и наставника была учреждена особая номинация — «Наставник года». С полным списком можно ознакомиться на сайте премии.



По количеству уже поданных заявок традиционными лидерами являются номинации «За вклад в просвещение в сфере «Культура и Искусство»» и «За вклад в просвещение в сфере «Наука и Технологии»». Среди новых наиболее востребованной стала номинация «За вклад в просвещение в сфере «Спорт и ЗОЖ»». Другая популярная номинация – «За вклад в просвещение в сфере «Мы вместе»», которая присуждается за деятельность в сфере благотворительности, патриотизма, экологического и нравственного воспитания. На данный момент самыми активными регионами по количеству поданных заявок являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская, Саратовская, Самарская, Свердловская, Тюменская области, Краснодарский и Пермский края, Башкортостан.



Очное заседание жюри состоится в октябре в Москве. Всего в этом году будут определены 27 лауреатов. Торжественная церемония вручения награды пройдет в ноябре в Москве.



Источник: РО «Знание».