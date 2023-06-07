Жители Чувашии могут узнать о догазификации на всероссийском портале

Новый информационный проект «Газ в каждый дом» доступно и наглядно показывает, как реализуется программа догазификации в России, рассказывает о ее положительных примерах и плюсах использования голубого топлива в быту.

Здесь же можно узнать о мерах соцподдержки при догазификации и о том, кто может принять в ней участие, а также получить оперативный ответ на свой вопрос. Инициаторы проекта – «Единая Россия», «Газпром межрегионгаз» и издание «Московский комсомолец».

Кроме того, на портале размещаются комментарии экспертов, новости и статистика. Например, на вкладке «карта догазификации России» можно увидеть данные по нашей республике. Так, в Чувашии принято около 5800 заявок на проведение газа к домовладениям, почти 5200 из них уже выполнено.

Напомним, в 2021 году Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до домовладений. За исполнение поручения главы государства отвечают руководители регионов.

Подать заявку на социальную догазификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Подробнее о подведении голубого топлива – на портале проекта «Газ в каждый дом» https://www.mk.ru/projects/gazvkazhdiydom/

чувашинформ.рф