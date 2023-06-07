Главе Чувашии представили нового руководителя территориального Управления ФНС России

Им стал Николай Владимирович Гусев.

Начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по Приволжскому федеральному округу Антон Закамской:

Николай Владимирович Гусев — достойный приемник. Он профессиональный специалист, умеет находить конструктивные решения во взаимодействии с правительством региона, правоохранительными органами, населением и налогоплательщиками. Является участником кадровых проектов Федеральной налоговой службы, финалистом программы «Резерв руководителей» и победителем «Мастер государственного администрирования» Минцифры России. Его опыт будет полезен, а с поддержкой Правительства Чувашской Республики он справится со всеми поставленными задачами, развивая экономику региона. Республика всегда была лидером по эффективности деятельности благодаря слаженной команде и организации работы. Новому руководителю желаю успехов в продолжении положительной динамики развития экономики республики.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев:

Взаимодействие с Федеральной налоговой службой имеет колоссальное значение для Правительства Чувашской Республики. Мы принимаем решения и реализуем их, чтобы развивались экономика и промышленность, предпринимательство, создавалась добавочная стоимость, которая является базой для налогового администрирования. Несмотря на сложности, такие как пандемия, санкционное давление и экономическая политика, республика движется достаточно уверенно.

Мы плотно работаем с Федеральной налоговой службой по сокращению теневой занятости, борьбе с серым рынком труда, выплате заработной платы. На сегодняшний день Чувашия является одним из лидеров в стране по работе с самозанятыми в части обеспечения государственной поддержки, но нам не хватает детализации в формах поддержки и исполнении взаимных обязательств между самозанятыми и Правительством республики. Без фиксации самозанятых сложно организовать этот процесс, особенно учитывая, что это малые формы хозяйствующих субъектов. Мы работаем в этом направлении и видим большой потенциал для изменения этой ситуации. Готовы поделиться нашим опытом со всеми субъектами Российской Федерации. Уверен, что мы будем тесно и продуктивно взаимодействовать.

Справочно об Управлении Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

В рейтинге эффективности деятельности территориальных налоговых органов за 2022 год Управление находится на 12 месте в Российской Федерации и на 2 месте в Приволжском федеральном округе.

Налоговые органы по Чувашской Республике обеспечивают положительные темпы налоговых поступлений. По темпам роста налоговых доходов за 2022 год Чувашская Республика находится на 2 месте среди субъектов Приволжского Федерального округа.

За 2022 год в бюджетную систему Российской Федерации поступило более 108 млрд рублей налогов и страховых взносов, что на 15% или на 14,3 млрд рублей больше, чем за 2021 год.

Доходы консолидированного бюджета Чувашской Республики составили 46 млрд рублей или 117,5% к уровню 2021 года. Рост поступлений обеспечен в том числе за счет эффективности налогового администрирования НДФЛ – на 18,1%, налога на прибыль – на 14,7%, налогов на имущество – на 12,4% и УСН – на 11,4%.

Положительные темпы роста поступлений сохраняются и в 2023 году. За 4 месяца в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 31,9 млрд рублей или 144,3% к соответствующему периоду 2022 года, в том числе в консолидированный бюджет Чувашской Республики – 18,1 млрд рублей или 136,4%.

На фоне сокращения количества выездных налоговых проверок увеличилась их эффективность за счет выбора объектов контроля с максимальными рисками. За пять лет количество выездных налоговых проверок снизилось в 4,4 раза, а за последние 10 лет – в 28,7 раза.

По результатам контрольно-аналитической работы в бюджет дополнительно поступило в 2022 году 629 млн рублей.

Гусев Николай Владимирович Родился в 1977 году в г. Оренбург.

Имеет высшее экономическое и юридическое образование. Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.

С 2004 года на разных должностях служил в налоговых органах в Оренбургской области, с 2017 года – заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области.

С 2023 года назначен руководителем УФНС России по Чувашской Республике.