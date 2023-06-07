Глава администрации Новочебоксарска ответил на актуальные вопросы горожан

Трансляция прошла во «ВКонтакте». За 40 минут Дмитрий Пулатов ответил на 19 поступивших вопросов. Прямой эфир прошел при поддержке ЦУР Чувашии.

Среди наиболее часто звучавших – по благоустройству города и по федеральным, республиканским и муниципальным проектам, в которых участвует Новочебоксарск.

Например, на вопрос «Какие еще объекты могут попасть в программу по благоустройству в ближайшие годы?» Дмитрий Пулатов ответил, что их предлагают сами люди. Больше всего горожане хотели бы увидеть обновленную площадь Победы и пешеходную зону по ул. Винокурова, аналог той, что оборудовали по ул. 10-й пятилетки в прошлом году. На третьем месте – въездное кольцо в город со стороны Чебоксар).

«Спасибо, уважаемые горожане, за вопросы! Ни один из них не останется без ответа. Отдельно хочу поблагодарить команду “ARTSTATION” за организацию прямого эфира на базе «Центра опережающей профессиональной переподготовки» г. Новочебоксарска, а также команду НКТВ», — отметил Дмитрий Пулатов.

Полную версию прошедшей горячей линии читайте в газете «Грани» в субботу, 10 июня.

Источник: grani21.ru.