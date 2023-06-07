В Чувашии проходит бизнес-миссия делегации из Узбекистана

Визит узбекской делегации организован региональным Центром поддержки экспорта в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».



В начале этой недели в Чувашию прибыли представители трех ташкентских компаний, занимающихся продажей высоковольтного и низковольтного оборудования, и оборудования для промышленных предприятий на территории стран СНГ.

За два дня пребывания в Чувашии узбекские партнеры посетили компанию «Проектэлектротехника» в Шумерле, а также «Чебоксарский электромеханический завод» в Ишлеях. Делегация планирует побывать также на чебоксарских предприятиях «НПП «Бреслер», «НИР «Энерго» и марпосадском заводе «Марпосадкабель».

По словам вице-премьера – министра экономического развития Чувашии Дмитрия Краснова, ряд договоренностей с узбекскими партнерами были достигнуты еще в апреле, когда делегация правительства Чувашии во главе с Олегом Николаевым принимала участие в выставке «Иннопром. Центральная Азия». Сотрудничество Чувашии с Узбекистаном расширяется.

чувашинформ.рф.