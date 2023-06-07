Впервые в Чувашии сняли фильм о правилах поведения при нападении вооруженного преступника на учебное заведение

Как действовать, если в школу, колледж или университет проник вооруженный преступник? Что делать персоналу, чтобы предотвратить нападение? И как вести себя учащимся, чтобы спастись и сохранить жизнь? Учебный фильм об этом сняли в Чувашской Республике. Инициаторами его создания были Глава Чувашии, председатель антитеррористической комиссии Олег Николаев и аппарат АТК региона.

Разработке сценария и реализации проекта оказали содействие Минцифры Чувашии, Минобразования Чувашии, УФСБ России по Чувашской Республике, МВД по Чувашской Республике и Управления Росгвардии по Чувашской Республике.

К созданию фильма приступили в мае сотрудники отдела кинематографии Национальной телерадиокомпании Чувашии совместно с аппаратом АТК Чувашской Республики. Съемочной площадкой учебного фильма стала МБОУ «Гимназия 4» г. Чебоксары. В проекте приняли участие дети, учителя и другие работники гимназии, сотрудники правоохранительных органов и частной охранной организации.

В фильме подробно показано, что делать и как вести себя при угрозе вооружённого нападения. В такой ситуации каждому, кто подвергся опасности, важно быть внимательными, не паниковать, вести себя спокойно, без лишнего шума, действовать быстро и слаженно.

Заблокировать входную дверь, объявить тревогу, нажать кнопку экстренного вызова – первое, что необходимо сделать охране учреждения образования. Директору нужно незамедлительно позвонить на номер 102 или 112 и сообщить об угрозе.



Главное внимание в фильме уделено действиям учителя и учеников: тем, кто находится в классе, необходимо закрыть дверь в кабинет, по возможности зашторить окна и забаррикадировать проход. Учитель должен убедиться, что дети под укрытием и позвонить также на номер 102 или 112.

Из оставшихся стульев и парт можно соорудить дополнительную баррикаду. Детям нужно надеть рюкзаки перед собой в качестве дополнительной защиты, спрятаться за построенной оградой, выключить телефоны, сидеть тихо и ждать объявления отбоя тревоги. Учитель в свою очередь может взять в руки любое средство, которое поможет оказать сопротивление вооруженному преступнику.

«Фильм ясно доносит, что защита детей – это, прежде всего ответственность взрослых. В наших силах сделать все возможное, чтобы случаи вооруженных нападений на детей не повторялись. При знании правил безопасности, проведении тренировок в учебных заведениях можно предотвратить печальные последствия вооруженного нападения», - отмечает заместитель руководителя Минцифры Чувашии Анна Иванова.

Фильм доступен к просмотру здесь.

Минцифры Чувашии.