ЦУР зафиксировал рост «культурных» обращений

Как приобрести билет по «Пушкинской карте»? Когда отремонтируют местный клуб? Как воспользоваться онлайн-услугами библиотек? Почему в театрах идут почти одни и те же спектакли? Есть ли в библиотеке книга А.В. Жиркевича?

Об этом и многом другом спрашивают жители в соцсетях. Только с марта по май сотрудники Центра управления регионом зафиксировали и обработали более 160 сообщений по вопросам культурного досуга. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В этом году люди стали больше интересоваться графиками работы учреждений культуры, региональными и муниципальными праздниками, а также памятниками и объектами культурного наследия.

Напомним, сообщить о своей проблеме или высказать предложения можно не только в комментариях любого популярного паблика региона, но и через платформу обратной связи и мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе».

чувашинформ.рф.