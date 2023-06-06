Финансирование культуры Чувашии увеличено более чем в два раза

«В сравнении с 2022 годом объем федеральной поддержки отрасли культуры вырос в 2,3 раза и составил почти 490 млн рублей», — заявил Глава Чувашии Олег Николаев по итогам совещания по вопросам реализации в 2023 году национального проекта «Культура», которое провела заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

В 2023 году в рамках национального проекта планируется обновление 19 объектов культуры, сообщил Глава республики.

Это строительство Центра культурного развития в г. Цивильск (2022 — 2023 гг.), сельского дома культуры в д. Илебары Козловского муниципального округа (2023—2024 гг.), а также реконструкция Аликовской детской школы искусств (2023—2024 гг.) и капитальный ремонт краеведческого музея в с. Янтиково и г. Канаш.

7 июня планируется открытие Моргаушской детской библиотеки, в День Республики 24 июня – библиотеки им. Н. Носова г. Новочебоксарска, 13 июня состоится вручение ключей от трех автоклубов (Аликовский, Цивильский, Шумерлинский муниципальные округа). До 1 сентября мемориал «Строителям безмолвных рубежей» пополнится оборудованием для мультимедийной экспозиции музея.

Уже в марте введен в эксплуатацию сельский дом культуры в д. Юманзары Канашского муниципального округа, а 1 июня состоялось торжественное открытие детской библиотеки в селе Батырево.

Министр культуры, по делам национальностей архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова отметила, что регион выполняет все контрольные показатели нацпроекта.

Справочно о нацпроекте «Культура» в Чувашской Республике

С 2019 года в Чувашии реализуются три региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

К настоящему времени построено и капитально отремонтировано 23 учреждения культуры и искусства, создано 13 модельных муниципальных библиотек (до конца 2023 года откроется еще 5 библиотек нового поколения), оснащены музыкальными инструментами и оборудованием 7 детских школ искусств и Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова, обучено на базе ведущих федеральных центров повышения квалификации 1 138 работников культуры (до конца 2023 года пройдут обучение еще 169 человек), 6 151 молодых человек являются «Волонтерами культуры», 32 лучших работника культуры и 47 лучших учреждений культуры получили финансовую поддержку (по 85 тыс. лучшим работникам и 175 тыс. – лучшим учреждениям), функционируют четыре виртуальных концертных зала.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.