Регистрация на всероссийский конкурс школьных и студенческих постановок проекта Знание.Театр продлен до 30 июня

Российское общество «Знание» и «Движение первых» продлевают регистрацию в рамках всероссийского конкурса на лучшую постановку просветительского спектакля «Трудный экзамен». Зарегистрировать театральный коллектив можно до 30 июня 2023 года на сайте проекта. Прием работ открыт до 30 сентября.

К участию приглашаются молодежные театральные коллективы от 14 до 25 лет. Участникам предлагается поставить спектакль по пьесе «Трудный экзамен», показать его зрителям и направить видеозапись показа на экспертную оценку. Полные условия доступны в положении о конкурсе на официальном сайте.

Заявки будут рассмотрены Экспертным советом конкурса, в который войдут известные деятели культуры и искусства. С 1 по 14 октября они составят рейтинг коллективов в каждом регионе России. Театральные коллективы, ставшие лауреатами проекта, получат возможность выступить на профессиональной сцене в своем регионе. Обладателем Гран-при станет коллектив, занявший первое место в рейтинге лауреатов — он выступит с постановкой на московской театральной площадке в ноябре 2023 года.

На сайте проекта доступна видеозапись спектакля «Трудный экзамен», поставленного режиссером Юрием Квятковским, лауреатом премии «Золотая маска». Главные роли исполнили Михаил Башкатов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова. Поставить пьесу на своих площадках конкурсантам помогут методические материалы, подготовленные Обществом «Знание»: видеоурок по созданию спектакля и методическое пособие с подробной информацией об этапах постановки, задачах режиссера, актера и представителей бэкстейдж-профессий.

Конкурс на лучшую постановку спектакля «Трудный экзамен» реализуется в партнерстве с всероссийским проектом «Школьная классика» Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Проект проходит уже третий сезон и содействует созданию детских и юношеских театральных объединений и активному развитию существующих. Российское движение детей и молодежи «Движение первых» собирает в этом проекте молодые таланты и дает им толчок к развитию в сфере театрального искусства в содружестве и при экспертной поддержке Театрального института имени Бориса Щукина.

Напомним, что всероссийский конкурс Знание.Театр на лучшую просветительскую пьесу для молодежи проводился в 2022 году. Было подано 420 работ из 68 регионов России. Лучшим произведением стала пьеса «Трудный экзамен» 29-летней Гульнары Искалиевой из Астрахани. Девушка работает главным специалистом службы электрических режимов в Астраханском региональном диспетчерском управлении системного оператора единой энергетической системы, а в свободное время занимается литературой и театром.

Премьерный показ спектакля профессиональной труппой состоялся 2 сентября 2022 г. в Москве на площадке Российского академического молодежного театра. В октябре – ноябре 2022 г. показы прошли в рамках театрального фестиваля в трех городах: Нижнем Новгороде, Владивостоке и Санкт-Петербурге. В программу вошли тематические лекции, мастер-классы от ведущих театральных деятелей России.

Проект Знание.Театр проводится Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Подробную информацию можно найти на сайте проекта Знание.Театр, а также в группе во ВКонтакте.

Источник: znanierussia.ru.