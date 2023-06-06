В Чувашии появился общественный проект по уборке мусора из лесов и рек

Теперь в Чувашской Республике можно будет не только сажать леса, но и организованно очищать природные территории от мусора. Этим займётся новая краудфандинговая платформа «Зов природы», которую запустило Движение ЭКА в честь Всемирного дня окружающей среды. Жители региона, которые хотят, чтобы на определенной территории была проведена уборка, могут подать заявку, написав координатору проекта Рунизе Ризвановой через форму на сайте «Зова природы».

Цель нового проекта – охватить экологическими мероприятиями всю Россию и улучшить состояние лесов, рек и городского пространства по всей стране. Пользователи платформы смогут внести свой вклад в реализацию экопроектов и получить сертификат о проведенных мероприятиях.

С помощью краудфандинга будут собирать средства на проекты по:

уборке лесных территорий,

выпуску мальков в реки для восстановления популяции ценных видов рыб,

строительству экотроп,

организации дворовых экологических праздников с раздельным сбором вторсырья,

очистке прибрежных территорий рек России,

помощи добровольным пожарным

Первые проекты краудфандинга – выпуск мальков, проведение дворовых экологических праздников с раздельным сбором отходов, уборки лесных и прибрежных зон. В них примут участие волонтеры, которые очистят территории от мусора, а собранное вторсырье отправят на переработку. После проведения уборок пользователи краудфандинга получат фотографии и GPS-координаты прошедшей акции.

Помочь проектам легко, для этого нужно:

– присоединиться к краудфандингу через сайт зовприроды.рф,

– найти интересующий проект,

– перечислить любую сумму,

– при необходимости получить сертификат за участие,

– после проведения акции получить отчет на сайте в личном кабинете.

«Вы нас знаете как команду, создавшую краудфандинговую площадку «Посади лес» в 2015 году. Сегодня благодаря этому проекту высажено уже более тысячи гектаров леса в 58 регионах России. В народном финансировании посадок приняли участие более 13 тысяч человек. Мы убедились, что краудфандинг успешно помогает сажать лес, и решили так же реализовать и другие экопроекты, поэтому запустили краудфандинговую платформу «Зов природы».

Собранные средства направляются на организацию акций по уборке лесных и прибрежных территорий, благоустройство природных территорий, выпуск мальков и другие экологические проекты. В каждой акции участвуют волонтеры Движения ЭКА. Любой человек или компания может приобрести сертификат, где указано, какие акции и в каком количестве будут проведены», – комментирует координатор проекта «Зов природы» Руниза Ризванова.

Поддержать проект и принять в нем участие можно напрямую на сайте зовприроды.рф. Самые активные участники будут отображаться в рейтинге на главной странице сайта.

Справка:

Движение ЭКА – межрегиональная экологическая общественная организация, которая действует с 2010 года. Движение ставит своей целью массовое экологическое просвещение, призванное вовлечь как можно больше людей в деятельную заботу о природе и в снижение своего экологического следа. Среди направлений деятельности ЭКА: реализация масштабных программ и проектов по экологическому просвещению детей, молодежи и взрослых, формирование ответственного обращения с отходами, защита экологических прав граждан, лесовосстановление и другие. Подробнее: ecamir.ru.

Источник: gshum.cap.ru.