Чувашия вдохновила регионы России на обмен открытками с изображением вышитой карты страны

На еженедельном совещании в Доме Правительства министр сообщила, что акция приурочена к празднованию Дня России. Также министр доложила Главе Чувашской Республики Олегу Николаеву, что участие в фестивале «Вышитая Россия» подтвердили 58 регионов страны.



Сообщество посткроссеров запустило по всей стране масштабную акцию по обмену открытками с изображением вышитой карты России. Для каждого субъекта Российской Федерации создана отдельная почтовая карточка. Встречи посткроссеров пройдут летом 2023 года, с каждой одна открытка «прилетит» в Чувашский национальный музей.

https://vk.com/rus_map_meetups

Организаторы согласовали все нюансы с Чувашским национальным музеем – хранителем и правообладателем вышитой карты России. Посткроссер и дизайнер Ольга Николаева разработала единый дизайн открыток для всех субъектов РФ. Такие открытки, собранные вместе, – мечта и украшение коллекции любого филателиста и посткроссера. Многие посткроссерские клубы подключили площадки, на которых непосредственно вышивалась карта региона – дома народного творчества, музеи, школы искусств, – привлекли мастеров вышитой карты. Уже начали сбор заявок для печати открыток, но в дело вмешалась политика.

Организаторы акции обратились за разрешением на использование официального логотипа посткроссинга на открытке к основателю postcrossing.com Пауло Магальяншу и получили… отказ. Правообладатель торговой марки заявил, что из-за включения в карту новых регионов России она сама по себе стала политическим заявлением и такая открытка может спровоцировать конфликт в международной посткроссинг среде.

Впрочем, россиян это не сильно расстроило. «Карта изменению не подлежит – это наша страна и наша история! Честь и гордость страны важнее», – написали в своих соцсетях российские посткроссеры. «Нам запретили использовать слово на английском, но на русском писать о встрече построссеров они не могут. Мы продолжаем работу», – говорит автор открытки Ольга Николаева.

Открытки для встреч посткроссеров уже готовы. Их нельзя купить, только получить, если вы участник встречи, или обменяться с другими посткроссерами. Определены даты и места встреч, объявлены акции в регионах и городах России. Первая из серии встреч уже состоялась 20 мая в Новосибирске. Посткроссеров у себя принял областной Дом народного творчества. Для гостей организовали экскурсию по старинному особняку, познакомили с мастером традиционной вышивки Лидией Ивановной Поляковой, исполнителем фрагмента Новосибирской области, которая с удовольствием раздавала посткроссерам автографы. Основная масса встреч пройдет в июне.

Справочно

Посткроссинг (англ. Postcrossing) — проект для получения открыток со всего мира путем обмена с другими участниками с помощью сайта www.postcrossing.com и пересылки по реальной почте. В 2005 году Паулу Магальяйнш создал онлайн-платформу, которую назвал Postcrossing. Его цель: объединить людей по всему миру с помощью открыток, независимо от их страны, возраста, пола, расы или убеждений.

На ноябрь 2022 года в проекте было зарегистрировано более 803 054 человек из 209 стран, 24 января 2021 года была получена 60-миллионная открытка. Россия занимает 3 место в мире по числу отправленных открыток (более 8 млн шт), зарегистрировано – 114 407 человек.

Минкультуры Чувашии.