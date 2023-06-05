Как уменьшить влияние гаджетов на зрение детей

5 – 11 июня Неделя сохранения здоровья детей

Жизнь современного человека уже нельзя представить без таких вещей, как планшет, телефон, компьютер. Дети, наблюдая за жизнью взрослых, с пеленок начинают интересоваться гаджетами. Часто можно заметить, что уже в 1,5 — 2 года мамы и папы вручают ребенку телефон, чтобы выкроить для себя свободное время. Таким образом, ребенок привязывается к ним с самых ранних лет.

Как же не допустить у детей зависимость от гаджетов и снизить их негативное влияние на здоровье?

Родителям необходимо знать, что после рождения глаз у детей продолжает развиваться, и некоторые его функции сформируются только к 13 — 14 годам, поэтому очень важно в этот период максимально поддерживать оптимальные условия для здорового развития этого органа чувств.

Главная причина пагубного влияния гаджетов на зрение ребенка — это слишком близкое расположение экрана к глазам, из-за чего возникает перенапряжение аккомодационного аппарата. Относительно небольшой экран, мелкие буквы и цифры, а также крошечные детали интереснейших рисунков заставляют ребенка сильнее напрягать зрение.

Кроме того, чрезмерная яркость экранов, излучаемый синий свет экрана, динамичность изображения усугубляют патологические процессы.

Чтобы не получилось так, что ваш ребенок придет в первый класс в очках, достаточно придерживаться некоторых разумных советов.

Не стоит приучать малыша к смартфону с первых дней его жизни. Самый лучший и эффективный способ спасти зрение ребенка от влияния экрана – это просто не давать ему пользоваться гаджетами до 2-3 лет вообще.

С самого начала использования гаджетов, необходимо закрепить в сознании ребенка, что пользоваться ими можно только с разрешения родителей.

Важно научить ребенка соблюдать дистанцию между лицом и экраном смартфона, которая должна составлять не менее 30 см. Время, на которое ребенок получает гаджет, должно быть строго ограничено. Чем меньше, тем лучше. Всё это поможет ослабить опасное воздействие на формирующуюся зрительную систему.

Если ребенок хочет поиграть в игры, то лучше, чтобы он делал это не на смартфоне, а на стационарном компьютере или ноутбуке. Маленький экран смартфона, содержащий быстро меняющиеся картинки и сцены, портит глаза намного сильнее, чем большой дисплей.

При покупке гаджета малышу, лучше выбирать устройство как можно с большим экраном и устанавливать на аппарате большие шрифты и иконки. Не нужно выставлять слишком высокий уровень яркости дисплея, а также очень важно не играть на телефонах в темных комнатах.

С годами контролировать ребенка становится все труднее, поэтому стоит заранее приучить ребенка к элементарным правилам: делать регулярные перерывы и специальную гимнастику для глаз. Легче всего это сделать с помощью собственного примера.

Е. Егорова, врач по медицинской профилактикереспубликанского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины.