Увлеченность и ответственность ведут к успеху

В Год счастливого детства в Чувашии продолжаем знакомить читателей с талантливыми детьми

нашего города. Одним из них является обучающийся Детской школы искусств № 1 по программе

«Народные инструменты» (гитара) Роман Кукушкин.

Увлечение Романа этим музыкальным инструментом началось с трехлетнего возраста, когда бабушка с дедушкой подарили ему игрушечную гитару. Мальчику очень нравилось на ней играть, а на концертах он заслушивался звуками настоящей гитары. Так появилось желание поступить в музыкальную школу.



В Детской школе искусств № 1 Роман обучается с 2017 года. Он до сих пор хорошо помнит, как начинались первые занятия: знакомство с гитарой, игра на музыкальном инструменте преподавателя Валентины Муляевой, которая позволила осознать, что таких успехов сможет достичь и он, если будет упорно заниматься. От освоения нотной грамоты и основных приемов игры на гитаре постепенно перешли к разучиванию различных произведений.



Особого страха на первом выступлении у Романа не было, было только желание хорошо сыграть перед зрителями. А по мере взросления волнения стало больше, а вместе с ним и чувства ответственности.



Ответственность и серьезный подход Романа отмечает и его преподаватель, заслуженный работник культуры Чувашской Республики Валентина Муляева: «Когда Рома поступил к нам учиться, он был очень любознательным. Ему нравилось заниматься, на уроки он всегда приходил подготовленным, выполняя порой даже больше, чем требовалось.



С каждым годом целеустремленность Ромы росла и росла. Я всегда за него спокойна, зная, что он подготовится и выучит всё необходимое».

На сегодняшний день Р. Кукушкин является участником и неоднократным призером конкурсов и фестивалей республиканского, всероссийского и международного уровней, принимает активное участие в творческой жизни школы искусств и города в целом.



В копилке наград Романа — дипломы лауреата I степени международных конкурсов-фестивалей «Global Asia» и «Щелкунчик», V Открытого школьного конкурса юных исполнителей на народных инструментах «Русская песня — душа народа», диплом лауреата II степени в IV Межрегиональном фестивале-конкурсе детского музыкального творчества «Родные напевы», 3 степени — в VIII Международном фестивале-конкурсе «Калейдоскоп талантов». Роман является дипломантом XII Республиканского форума «Одаренные дети Чувашии-2022», республиканского отборочного тура общероссийского конкурса «Молодые дарования России», участником всероссийского фестиваля «Краски Чувашии-2021» и I отборочного тура XXII Молодежных Дельфийских игр России в Чувашской Республике. Конкурсов за спиной мальчика уже немало, но самым запоминающимся для него был конкурс «Шанс», проводимый в Йошкар-Оле, где он получил свой первый кубок.

Родители Романа полностью поддерживают его увлечение гитарой и принимают непосредственное участие в организации поездок на различные конкурсы.



Р. Кукушкин выступает не только сольно, но и в составе инструментальных ансамблей «Вдохновение» и «Звонкие струны». Как признается юноша, и то, и другое нравится ему в одинаковой степени.



За творческие успехи в 2021 году Роман удостоился поездки в «Артек». Это были незабываемые три недели, за которые он не просто отдохнул в кругу активной и талантливой молодежи, но и обрел новых друзей. А умение играть на гитаре в лагере пригодилось как никогда. Кстати, сейчас Роман вновь находится в этом чудесном лагере и снова — за достигнутые успехи.

Татьяна Александрова.