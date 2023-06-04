Собирается информация для электронных Книг памяти

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне необходимо создать электронные Книги памяти сел и муниципальных образований России. В Чувашии эта работа уже начата.



Государственный исторический архив Чувашской Республики призывает жителей региона и земляков передавать сохранившиеся документы в архивные учреждения. Архивы примут оригиналы документов или могут изготовить их копии. Всё, что может подтвердить факт участия родственника или знакомого в Великой Отечественной войне, станет частью создаваемых поименных электронных Книг памяти, которые будут размещены на создаваемом сайте «Малая родина. Книги памяти» (https://malaya-rodina.ru) и будут доступны всем.



Контактные данные: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, 16 в; электронная почта: gia@rchuv.ru; телефон +7 (8352) 62-14-95 (научный центр). Также можно направить сообщение в группу сообщества в сети «ВКонтакте»: https://vk.com/gosistarchive21.



ГИА Чувашии.