Поддержите женщин села!

В Чувашии третий год проходит республиканский конкурс «Я — женщина», инициированный Чувашской республиканской общественной организацией «Союз женщин Чувашии» и фондом развития «Пĕрле».



Жительницы Шумерлинского муниципального округа стали активными участниками конкурса — от них поступило 26 заявок. Больше всех заявок поступило в номинации «Мы созданы, чтобы творить». Это работники культуры В. Аршинова, Е. Мальцева, С. Кузьмина, И. Дерябина, О. Васина, Р. Самарина, В. Оферкина, П. Карпова, Л. Кадеева, С. Бочкарева.



В номинации «К знаниям без барьера» поступило 8 заявок от учителей школ муниципального округа А. Красновой, А. Николаевой, З. Петровой, В. Ануфриевой, Н. Маласкиной, А. Маймасовой, В. Капитоновой, Е. Петросян.



Муниципальные служащие администрации А. Сергеева, Н. Долгова и Н. Николаева тоже участвуют в конкурсе номинации «В интересах общества».



Также наши активные женщины участвуют в номинациях «Мы строим экономику» — Л. Бутина, «Село чувашское, родное» — Т. Крупнова, «Вперед к здоровью» — В. Осипова, «Мы молодежь 21 века» — Н. Смолева, «Моя семья — мое богатство» — И. Кузьмина.



1 июня началось голосование. Отдать свой голос за понравившийся видеоролик можно по 15 июня. Для этого надо перейти в раздел «Голосование» на портале «Народный контроль Чувашской Республики», выбрать нужную номинацию и посмотреть видеопрезентацию участницы. Ниже списка участниц номинации с роликами есть раздел «Голосование», где нужно отметить конкурсантку. Затем подтвердить свой выбор, набрав символы кода. Проголосовать!

Поддержите наших женщин, оцените их смелость, обаяние и труд!

Н. Николаева, председатель местного отделения «Союза женщин Чувашии»

Шумерлинского МО.