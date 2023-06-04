В память о первом учителе города

27 мая исполнилось 130 лет со дня рождения первого учителя города Шумерли Александра Герасимовича Шишляева (27.05.1893 – 19.08.1938). Есть такая категория людей, которые не совершили никаких подвигов, у них нет особых заслуг, но, тем не менее, мы их помним, поскольку они положили начало, были первыми. К таким относится и первый учитель Шумерли, мой отец Александр Герасимович Шишляев.

Мой дед, Герасим Яковлевич, родился в 1846 году. Отслужив двадцать пять лет в царской армии, вернулся на родину в Медяны. В 45 лет женился, занялся крестьянством, построил каменный дом, где и родился мой отец Александр Герасимович Шишляев. В дальнейшем дед изменил род занятий, устроился лесником в лесничестве в районе Мыслеца и деревни Шумерли, занялся пчеловодством. В 1916—1917 годах Герасим Яковлевич со всей семьёй из Медян переехал в новый дом на Палане, расположенный в двух километрах на юго-восток от строившейся в то время железнодорожной станции Шумерля.



Мой отец окончил Красночетайскую второклассную школу, затем Курмышскую двухгодичную педагогическую школу. С августа 1915 года по декабрь 1917 года служил в армии, участвовал в боях на Румынском фронте первой мировой войны. В течение этого же периода окончил школу прапорщиков, был демобилизован. До мобилизации в Красную Армию, с ноября 1918 года до июня 1919 года, работал школьным учителем в селе Медяны. Участвовал в гражданской войне с июня 1919 года до июня 1921 года в должности командира взвода, помкомроты.



В 1921 году в комнате железнодорожного вокзала станции Шумерля открылась начальная школа, начал работать первый класс. Первым учителем школы будущего города Шумерли был мой отец Александр Герасимович Шишляев. За партами заняли места первые ученики — 16 маленьких граждан будущего города.



Затем школа была переведена в здание бывшей пекарни ОРСа леспромхоза, расположенного напротив железнодорожной станции. В эту школу 1 сентября 1926 года пошли в 1 класс и мы с сестрой Клавдией.



Учителем мой отец проработал недолго. В 1923 году с должности учителя по состоянию здоровья он уволился. Отцу было трудно ходить, распухали ноги. У него было варикозное расширение вен на обеих ногах. Тогда он и занялся пчеловодством.



В 1930 году отец в числе первых вступил в колхоз «Ударник» в деревне Мыслец, сдал в колхоз около сотни ульев с постройками на пасеке и стал работать заведующим пасекой.

В июне 1938 года, когда я был дома на Палане на каникулах, отец сильно заболел. Несколько дней он находился дома, а затем пришлось пойти с ним в больницу. Болезнь оказалась серьёзной. Врач Юрий Васильевич Колмогоров определил тиф. Отца положили в инфекционную больницу — одноэтажное деревянное здание барачного типа недалеко от завода «Труженик». Через несколько дней сюда же привезли и мать, положили в ту же палату. Болезнь протекала тяжело у обоих, особенно у отца. Помню, что стояла очень жаркая погода, в больнице было много мух, духота…

19 августа 1938 года нашу семью постигло огромное горе — отец скончался. На 46-ом году жизни, в расцвете сил. Его похоронили на кладбище недалеко от завода «Труженик», рядом с могилой его отца, моего деда.

Мать отлежала ещё в больнице. Через неделю её выписали…

В. Шишляев. Фото из семейного архива.

Семья Шишляевых