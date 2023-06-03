03 Июн

Рабочие профессии востребованы

Вот уже отзвенели последние звонки в школах страны, выпускники сдают Единые государственные экзамены. Большинство из них определились с выбором будущей профессии, часть стоит на перепутье, выбирая специальность и возможности платного обучения.

Ни для кого не секрет, что сегодня в приоритете рабочие специальности. Получить их можно бесплатно, правильно выбрав учебное заведение и сферу деятельности.
В ОАО «Ядринмолоко» открыт набор абитуриентов на целевое бесплатное обучение по отдельному конкурсу в высшие и средние специальные учебные заведения на базе 9-11-х классов.

  • Каковы же преимущества целевого обучения?
  • Это, во-первых, повышенная стипендия от ОАО «Ядринмолоко», — говорит генеральный директор предприятия Сергей Токсубаев. – Во-вторых, гарантированное место прохождения учебной, производственной и преддипломной практики, и самое главное – гарантия трудоустройства на предприятии после окончания обучения.
  • Какие специальности могут получить выпускники после обучения в высшем и среднем специальном учебных заведениях?
  • Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (квалификация выпускника – техник-механик);
  • Технология продуктов питания животного происхождения (квалификация выпускника – технолог);
  • Агроинженерия (бакалавриат, магистратура);
  • Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (бакалавриат). Возможно очное и заочное обучение.
  • Где выпускники школ могут получить дополнительную информацию о целевом обучении через ОАО «Ядринмолоко»?
  • Наши специалисты подробно проконсультируют всех абитуриентов, желающих получить данные специальности по целевому бесплатному обучению, по телефонам: 8-962-321-04-76; 8(8352) 59-59-32.
    Также можно получить консультацию по электронной почте: kadr@yamilk.ru.

Автор записи: anna

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