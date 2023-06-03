Рабочие профессии востребованы

Вот уже отзвенели последние звонки в школах страны, выпускники сдают Единые государственные экзамены. Большинство из них определились с выбором будущей профессии, часть стоит на перепутье, выбирая специальность и возможности платного обучения.

Ни для кого не секрет, что сегодня в приоритете рабочие специальности. Получить их можно бесплатно, правильно выбрав учебное заведение и сферу деятельности.

В ОАО «Ядринмолоко» открыт набор абитуриентов на целевое бесплатное обучение по отдельному конкурсу в высшие и средние специальные учебные заведения на базе 9-11-х классов.