Рабочие профессии востребованы

Вот уже отзвенели последние звонки в школах страны, выпускники сдают Единые государственные экзамены. Большинство из них определились с выбором будущей профессии, часть стоит на перепутье, выбирая специальность и возможности платного обучения.
Ни для кого не секрет, что сегодня в приоритете рабочие специальности. Получить их можно бесплатно, правильно выбрав учебное заведение и сферу деятельности.
В ОАО «Ядринмолоко» открыт набор абитуриентов на целевое бесплатное обучение по отдельному конкурсу в высшие и средние специальные учебные заведения на базе 9-11-х классов.
- Каковы же преимущества целевого обучения?
- Это, во-первых, повышенная стипендия от ОАО «Ядринмолоко», — говорит генеральный директор предприятия Сергей Токсубаев. – Во-вторых, гарантированное место прохождения учебной, производственной и преддипломной практики, и самое главное – гарантия трудоустройства на предприятии после окончания обучения.
- Какие специальности могут получить выпускники после обучения в высшем и среднем специальном учебных заведениях?
- Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (квалификация выпускника – техник-механик);
- Технология продуктов питания животного происхождения (квалификация выпускника – технолог);
- Агроинженерия (бакалавриат, магистратура);
- Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (бакалавриат). Возможно очное и заочное обучение.
- Где выпускники школ могут получить дополнительную информацию о целевом обучении через ОАО «Ядринмолоко»?
- Наши специалисты подробно проконсультируют всех абитуриентов, желающих получить данные специальности по целевому бесплатному обучению, по телефонам: 8-962-321-04-76; 8(8352) 59-59-32.
Также можно получить консультацию по электронной почте: kadr@yamilk.ru.