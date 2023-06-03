Как обезопасить себя на воде?

5-11 июня — неделя сохранения здоровья детей

Большинство несчастных случаев на воде происходит при купании в неустановленных и не оборудованных для этих целей местах. Запретные места с крутыми берегами, заросшими растительностью, с засоренным дном представляют большую опасность для жизни купающихся.

Смертельно опасно прыгать в воду в неизвестных местах. Здесь можно удариться головой о грунт, сломать себе шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Не менее опасно прыгать головой в воду с плотов, пристаней и других сооружений. Поэтому каждый человек должен строго придерживаться правила — купаться только в местах, отведенных для этих целей после открытия пляжного сезона, где проверено дно водоемов и работает спасательная служба.



Никогда не купайтесь одни, очень важно, чтобы за находящимися в воде кто-то следил, а дети должны находиться в воде только под присмотром взрослых.



Не нужно заходить глубоко в воду. Дно любого водоема может оказаться неровным, и можно уйти под воду с головой. Даже если человек умеет хорошо плавать, все равно нельзя заходить глубоко в воду: из-за резкого перепада температуры тела могут начаться судороги или по каким-либо причинам случится кратковременная потеря сознания.



При купании не нужно заплывать за буйки ограждения. Ограждение буйками означает, что дальше заплывать нельзя, дно с обрывом или ямой либо быстрым течением, из которого трудно выплыть.

Никогда не следует подплывать к водоворотам. Это самая большая опасность на воде. Иногда водовороты затягивают купающегося на такую глубину и с такой силой, что даже опытный пловец с трудом вырвется из него.



Очень опасно для жизни подплывать к судам. Вблизи идущего парохода, катера возникают различные водовороты, волны и течения. Особенно опасно заплывать в вечернее время — с проходящих судов пловца могут не заметить и он окажется жертвой несчастного случая.

Некоторые дети любят показать, что они умеют плавать лучше других, стараются заплыть подальше, нырнуть глубже, прыгнуть в воду с лодки. Шалости не должны переходить известных границ. Нужно внимательно и бережно относиться к товарищу, не терять его из виду и приходить к нему на выручку, ни в коем случае нельзя друг друга «топить», держать под водой, драться, в шутку кричать о помощи и т.д. В воде следует быть не более 10-15 минут. Дожидаться стука зубов и посинения губ — очень вредно и опасно для здоровья.



Помните, что только рыба в воде чувствует себя уверенно – это ее дом, а человеку свойственно остерегаться воды. А если вдруг случилась беда, нужно звонить по телефону Единой дежурной диспетчерской службы 112.



А. Табардак, врач Республиканского центра общественного здоровья.

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