Историю делают яркие люди

Есть люди, о которых хочется вспоминать всегда, с которыми хочется общаться.

Валентина Викторовна Никитина, проработавшая в Торханской сельской библиотеке с 1980 по 2003 годы, является одной из них — по-настоящему интеллигентных, создающих литературный «мост» между книгой, культурой и читателями.

После окончания Туванской средней школы в 1976 году Валентина Викторовна, поступила в Чувашское республиканское культурно-просветительское училище. Выпускница с дипломом библиотекаря была назначена заведующей Торханской сельской библиотекой.



В годы работы Валентины Викторовны библиотекарь на селе был не только библиотекарем, но и художником-оформителем, агитатором, организатором художественной самодеятельности, человеком, к которому шли за советом и помощью. Молодому специалисту очень нравилась работа с населением. Активная, жизнерадостная, общительная, влюблённая в своё дело, она была первым организатором мероприятий на селе.



В библиотеке многое было сделано руками В.В. Никитиной, много вложено души и старания в работу. Преданность избранной профессии, душевная щедрость, добросовестное отношение к работе Валентины Викторовны всегда служили хорошим примером для коллег, и мне в 2003 году посчастливилось стать ее ученицей. Для меня Валентина Викторовна всегда была и остается добрым и мудрым наставником.



Она и сегодня всегда с теплотой вспоминает тех, с кем пришлось работать, шагать в ногу со временем, плечом к плечу, прививая любовь к библиотечной профессии. Моя наставница всегда с добротой отзывается о своих читателях, чему научила и меня. За что я ей очень благодарна.

Валентина Викторовна Никитина является лучшим представителем и гордостью своей профессии, примером беззаветного служения любимому делу и людям.



Н. Осипова, зав. Торханской сельской библиотекой.