Чем больше людей, тем больше сетей

Журналисты газеты «Вперёд» в очередной раз побывали у волонтёров группы «Шумерля. Посылки на Донбасс», которые в начале года подключились к всероссийскому проекту «Народная сеть».

В помещении на втором этаже здания собеса по адресу: проезд Мебельщиков, д. 11 кипит работа по плетению маскировочных сетей. Куратор проекта Наталья Пронина, не отвлекаясь от плетения сети, отвечает на звонок заинтересовавшегося в оказании помощи воинам. Из разговора и мы узнаем, что поле деятельности волонтеров нисколько не сузилось, даже расширилось. Помимо плетения сетей они на собранные средства закупают ткань, для девяти прифронтовых госпиталей шьют постельное белье, трусы для раненых, бандажи и валики, летний вид камуфляжной кофты, военные пончо с капюшоном.



«Люди звонят, интересуются насчет внесения пожертвований, предоставления ткани и др. В основном, нехватку ощущаем в материалах и рабочих руках. Нужны те, кто готов пожертвовать своим временем ради благого дела, — говорит куратор. — Если неравнодушные люди будут выделят хотя бы два часа в неделю на плетение маскировочных сетей, то общее дело пойдет значительно быстрее, помощь будет намного существеннее».



Из желающих поддержать воинов плетением сетей образовался основной костяк волонтеров, которые плетут сами и обучают новичков в этом деле. Пожелавшие принять участие в плетении сетей предварительно звонят Наталье Прониной и договариваются по времени. Кто-то сможет подойти в дневное время, кто-то вечером после работы. В удобное для них время подходит в центр и волонтер для обучения. Здесь отмечают, что были случаи, когда заходили плести мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Пока мамы плели, дети играли.



В день нашего визита в центре трудились два новичка-волонтера, обучать которых пришла опытный волонтер Вера Лопатьева. Учитель-логопед гимназии № 8 Светлана Крючкова пришла сюда по предложению директора гимназии № 8 Лилии Долговой. «На первый взгляд, плетение сетей может показаться сложным занятием, но, если потренироваться, разобраться во всем, ничего сложного нет, — делится своими впечатлениями Светлана Евгеньевна. — Хочется от души помочь ребятам на передовой, чтобы они чувствовали нашу поддержку и опору и знали, что мы за них переживаем, ими гордимся и ждем домой живыми и здоровыми».



Поддержать военнослужащих делом по совету дочери пришла пенсионерка Ольга Титова. «Плести несложно, даже интересно. В нынешнее время надо не просто переживать, плакать, а делать конкретные дела, чтобы не было этих слез, чтобы защитить наших воинов, — говорит Ольга Михайловна. – Добро должно быть деятельным».



Сейчас волонтёры трудятся за двумя станками. Помещение же позволяет разместить до пяти станков. В этом плане вызвался помочь председатель Совета ветеранов ВДВ Николай Бутузов. Он усовершенствовал предыдущие станки и по собственной инициативе изготавливает третий. Также Николай Павлович соорудил станок для плетения нашлемников, он в ход пойдет в ближайшее время.



Помогают волонтёрам проекта «Народная сеть» и водители маршрута Шумерля – Нижний Новгород Иван и Николай. Они из Шумерли попутно забирают готовые сети, а из Нижнего Новгорода привозят материалы для плетения. Несколько раз привозили материал семейные пары, по своим вопросам ездившие в Нижний.



На сегодняшний день шумерлинскими волонтёрами изготовлено 15 сетей. «Можем работать еще эффективнее, были бы рабочие руки. А маскировочные сети так нужны бойцам! Их так не хватает! — говорит куратор. — Обращаемся ко всем неравнодушным шумерлинцам. Жизнь наших ребят на передовой отчасти и в наших руках. Если сплетенные нами маскировочные сети спасут хоть одного солдата, хоть одну единицу военной техники, значит, всё не зря. А они на самом деле спасают. Хочу обратиться к руководителям организаций с просьбой предоставить людей для плетения сетей. Звоните! Приходите! Давайте серьёзнее отнесемся к происходящему».



Военнослужащие, нуждающиеся в маскировочных сетях, с заявлением выходят к куратору проекта Владимиру Грубнику. Недавно такое заявление к нему поступило от военнослужащих из Чувашии. Так как Шумерля участвует в проекте, то скоро маскировочная сеть дойдет до наших бойцов.

Марина Ветликова.