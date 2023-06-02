Сто тысяч обращений жителей Чувашии обработано системой «Инцидент менеджмент»

Более ста тысяч сообщений от жителей Чувашии было зарегистрировано в социальных сетях с момента внедрения системы «Инцидент менеджмент» в республике.

Стотысячным стало трогательное обращение девушки, заинтересовавшейся фильмом о Волге на чувашском языке. В прошлом году она увидела фрагмент этого фильма во время открытых показов в парке «Дубовая Роща» в Чебоксарах и захотела пересмотреть его полностью. Сотрудники регионального Министерства цифрового развития быстро предоставили информацию о месте хранения фильма и контакты его авторов.

Таких историй, где жителям республики оперативно оказывают помощь, тысячи. Многие вопросы и проблемы решаются в течение нескольких дней при содействии госорганов.

Обращения, к слову, можно оставлять не только в комментариях популярных пабликов, но также направлять через портал госуслуг и платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

чувашинформ.рф.