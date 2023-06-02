Сев яровых завершён

Сев яровых зерновых и зернобобовых культур в Шумерлинском округе завершён, план выполнили все хозяйства. Итого посеяно 4427 га зерновых культур при плане 3324 га.

Продолжается посадка картофеля. Уже посажено 19,5 га, что составляет 98 % плана. Технические культуры посеяны на площади 230 га (66 % плана), однолетние и беспокровные многолетние травы — 52 га.



Сельскохозяйственные работы на полях продолжаются.

ООО «Грэйн Фэктори» на 50 га неиспользуемых земель в Русско-Алгашинском сельском поселении провело корчевку кустарников и деревьев.



Отдел с/х и экологии администрации Шумерлинского МО.