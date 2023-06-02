Олег Николаев о многом рассказал «Чувашинформу»

Видеоверсию интервью вы могли увидеть ранее в нашем телеграм-канале. И, по нашей традиции, мы подготовили текстовую версию этой беседы. Плотный и без малейших отклонений от первоисточника дайджест. Приятного и полезного его прочтения мы и желаем нашим читателям.

Итак. В начале разговора Глава Чувашии был заметно строг и лаконичен в ответах. Возможно, это была усталость (мы встретились уже ближе к вечеру), возможно, сказывался факт, что это было первое интервью нашему агентству. Но разговор быстро наладился. Все вопросы были заданы на основе изучения тем, наиболее обсуждаемых в чувашских медиа. Или необсуждаемых, про яростную поступь ОНФ по объектам Чувашии как-то особо нигде не писалось. Про то, что «фронтовики народные» разнесли все в пух и прах, написали многие. Но «Чувашинформу» было интересно получить-таки ответ на вопрос: «А что это было?». И мы этот вопрос задали Олегу Николаеву.

Хотя, если совсем честно, нам было интересно, а читает ли нас после «рестарта» сам руководитель региона. Ответ порадовал и мотивировал на усиление работы: «Не просто заглядываю. Он (наш ресурс) постоянно передо мной. У меня открыто несколько окон на мобильном телефоне, в том числе «Чувашинформ»». При этом Олег Николаев поддержал стремление команды информагентства развиваться в «новых медиа», по его мнению, новые информационные носители должны быть: «Они должны быть, на мой взгляд, оперативными, максимально объективными. И эта объективность, на мой взгляд, должна содержать несколько составляющих. Первое – это достоверность информации. Второе – некоторое «отношение» и третье – некая экспертиза. Если такие составляющие есть, то эта информация для меня точно полезна, и я это буду постоянно читать».

О чем говорили за закрытыми дверями с активом «Единой России»

– Что, как губернатор, как Глава республики, вы им посоветовали, можно сейчас какие-то детали раскрыть?

– Я же встречался, прежде всего, с депутатами. И очевидно, на депутатов у меня, конечно же, большие надежды и виды. Поэтому мы запустили такой формат работы правительства, как «расширенное правительство». И очевидно, что как депутатов от партии «Единая Россия» их много. И они могут много. Я просто сказал: «Ребята, надо вот это «много» как потенциальную возможность реализовывать! Тогда будет и имидж партии. Тогда будут личные позиции. Но самое главное – тогда будут успехи республики. Так давайте каждый на своем месте реализовывать все те свои возможности и объединять их в общий пул, для того чтобы мы выглядели результативными, а за счет этого запускали новые витки развития.

ОНФ. Что это было?

– Мы, как журналисты, сами не поняли, что это было, поначалу. Про эксперта ОНФ, который приехал и разнес тут все. Вы ездили и встречались с руководством ОНФ и эту тему затрагивали – это правда?

– Да мы затрагивали эту тему. Еще раз посмотрели, каким образом должен ОНФ взаимодействовать с региональным правительством. Лично я, помню, когда начинал свою деятельность, встречался с активистами ОНФ. Мы проговорили все волнующие их вопросы и договорились, что они будут активно участвовать в жизни республики. Не путем критиканства, а будут заседать во всех коллегиальных и иных органах, которые сформированы для общественного контроля над происходящими событиями. ОНФ наряду с Общественной палатой – такие же институты, которые обязаны по поручению Президента определенным образом обеспечивать консолидацию общественного контроля. На мой взгляд, к сожалению, наши люди, которые в Чувашии представляют эту очень авторитетную организацию, ее региональное отделение, они как-то увлеклись какими-то личными составляющими и сконцентрировались на решении своих личных вопросов, что считаю абсолютно неправильным, на что и было обращено внимание руководства ОНФ. Я думаю, в ближайшее время мы это общение продолжим, и вы увидите, как будут развиваться дальнейшие события.

О чувашском «биткоине» – в чем идея пилотного чувашского цифрового финансового актива

– Анатолий Аксаков назвал идею перспективной, и мы понимаем, что «экономист сказал, экономист написал у себя. А о чем это вообще?».

– (Улыбается). Вообще цифровые финансовые активы – это очень интересный инструментарий современный, который позволяет достаточно быстро обеспечить деньгами, по- простому говоря, а по-экономически – инвестициями, реализацию того или иного важного проекта, который предполагается к реализации. Но при этом согласно закону Российской Федерации эти активы должны быть обеспечены некими иными, уже материальными активами, которые имеются в распоряжении того, кто выпускает эти токены. На мой взгляд, те программы, которые реализует субъект Российской Федерации, они обеспечены активами в виде бюджетных средств, которые заложены в программе на несколько лет. Парадокс заключается в том, что вроде бы деньги есть, но они «в долгую расписаны». Допустим у нас план строительства какого-то объекта. И в федеральном бюджете его финансирование запланировано, ну, скажем – в 2026 году. И на сегодняшний день у нас есть институты развития, такие как ВЭБ, ДОМ.РФ, банки очень интересуются этим инструментарием. И они готовы под будущее финансирование выделить свои средства, видя их обеспеченность, и соответственно профинансировать субъект России для реализации нужного проекта. Мы тоже привлекаем в республику деньги этих институтов. Для этого выпускаем классические ценные бумаги. Но чтобы их выпустить, нужно в лучшем случае минимум 9 месяцев. А то и по два года. При этом цифровые финансовые активы уже сегодня показывают, что можно уложиться в три месяца. А при повторном выпуске цифрового актива – до нескольких недель. Этот механизм очень привлекателен для регионов. И мы решили попытаться «отпилотировать» все эти вопросы на примере Чувашии.

Взаимоотношения руководителей муниципалитетов и СМИ

Здесь мы транслировали руководителю региона общую боль журналистов республики, которые, получив сигнал от населения о некоем негативе, обращаются в СМИ, те в свою очередь – к руководству муниципалитетов, и получается порой неоперативная история. В то время как ответы желательно дать быстрее. В банальных случаях, вроде отключения горячей воды (что происходит и когда дадут? И эта тема, кстати, сейчас лидирует в Центре управления регионов при обработке запросов от граждан), и до более серьезных проблем и вопросов. И отвечая на этот вопрос «Чувашинформа», Глава Чувашии обратился к руководителям муниципальных образований.

– Берите пример с меня. Знаете, я так же, как и вы, борюсь с этим, но, к сожалению, очень сложно охватить сразу всех. Есть такая человеческая черта, сделав какую-то ошибку, вновь ее повторить. И, конечно же, мы, должностные лица, работая с большими массивами задач, должны быть максимально открыты и рассказывать людям, что будет происходить, какие изменения будут, а самое главное – какие результаты и когда ожидать. Тогда люди будут спокойны и готовы потерпеть какие-то неудобства. Но где-то есть и объективные причины, почему «западает» информация, в частности, с горячей водой. Сегодня так сложилось, что управляющие компании являются звеном между ресурсоснабжающими организациями и потребителями. Но при этом законом у УК закреплена обязанность информировать граждан обо всех процессах. И мы, получая такие сигналы, заставляем управляющие компании их обязанности претворять в жизнь. К сожалению, порой долгое время проходит, пока эта работа доводится до ума. Но я считаю, что дорогу осилит идущий, надо не переставать напоминать должностным лицам разного уровня, и ситуация будет меняться. По количеству обращений я вижу, что ситуация меняется к лучшему, и самих обращений в сравнении с предыдущим годом становится меньше. Но при этом каналов коммуникаций и количество людей в этих социальных сетях становится больше. И создается ощущение, что этих жалоб много. Но если взять общую статистику – ситуация улучшается. Это не является поводом для успокоения, конечно, это просто аналитика, которая помогает выявлять субъекты, которые «недорабатывают». И будем вести дело к тому, чтобы люди испытывали меньше неудобств в связи с обязательными технологическими процессами, а количество жалоб и дальше уменьшалось.

Вы сигнализируйте, мы будем реагировать жестко в случаях, когда ваши запросы как СМИ игнорируют, такое непозволительно.

О детских лагерях и очередях в них с 4 утра

– Трудно записать детей в лагерь, сетуют наши читатели. В апреле в 4 утра вставали, чтобы записаться.

– На сегодня наши мощности по размещению детей – примерно 7000 мест. И мы работаем над этим. В этом году по пилотному проекту Министерства просвещения Российской Федерации возводим два быстровозводимых модульных корпуса. Эта практика будет нами изучаться и масштабироваться. Нам нужно хотя бы в три раза увеличить мощности детских оздоровительных лагерей загородных. Используя в первую очередь существующие лагеря. Это позволит снять напряжение. При этом, говоря о стандарте «губернаторского лагеря», а это у нас 3 площадки: «Белые камни» «Росинка» и «Лесная сказка», они будут функционировать круглогодично. По стандартам «Артека». Я думаю, что буквально через 2-3 года ситуация поменяется кардинально.

Дорога Чебоксары – Новочебоксарск. Когда этот путь станет комфортным?

– На сегодня мы разработали паспорт комплексного развития транспортной инфраструктуры. Сейчас мы в активной фазе разработки мастер-плана чебоксарской агломерации. К концу года мы сформулируем окончательное решение – для того чтобы этот путь стал комфортным. Это касается и ремонта дороги. И главное – полной замены общественного транспорта на современный и более вместительный между Чебоксарами и Новочебоксарском.

Вторая задача – это как можно быстрее реконструировать и расширить участок дороги от «Горьковской развязки» и до Кугесь. В выходные дни здесь серьезные затруднения движения.

Что касается состояния дорог, то, я думаю, мы в этом году окончательно отрегулируем вопросы планирования дорожно-ремонтных работ, будем подходить к этому процессу более комплексно и последовательно – чтобы не участками через год ремонтировать. И тогда не будет таких прецедентов, как с Марпосадским шоссе, часть которого в этом году осталась неотремонтированной. Здесь упущение и Минтранса Чувашии, и прежде всего администрации города – в том, что они не включили этот участок в комплексный план опережающего проектирования. И отсутствие проектно-сметной документации не позволило нам в этом году провести ремонт. Конечно, мы такие случаи очень тщательно разбираем, вносим изменения в работу как правительства республики, так и муниципальных образований по всем направлениям деятельности, в том числе по дорогам.

Разговор нашего информагентства с Олегом Николаевым получился объемным, и в этот «дайджест» вошли не все фрагменты нашего диалога. Часть информации мы еще опубликуем отдельными блоками, а некоторые моменты используем в реализации своих информационных проектов на благо республики.

чувашинформ.рф.