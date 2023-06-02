Дороги сильно пострадали

Дороги во многих муниципалитетах республики вызывают тревогу. В Краснооктябрьском сельском поселении состояние дорожного полотна резко ухудшилось с появлением на дорогах грузовых машин, задействованных на строительстве трассы М-12.

Именно поэтому все дорожные работы находятся под особым контролем главы Шумерлинского муниципального округа. 25 мая Лев Рафинов ознакомился с ходом ремонта автомобильной дороги «Чебоксары — Сурское» — п. Красный Октябрь — п. Красный Атмал — п. Мыслец — разъезд Пинеры. На основной части дороги проводился ямочный ремонт, участок дороги п. Мыслец — разъезд Пинеры закатывается асфальтом. На дорогах Краснооктябрьского сельского поселения подрядной организацией проведена разметка дорожного полотна.



Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.