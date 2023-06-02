В Шумерле царил «Асам»

На этой неделе в Шумерле состоялось яркое мероприятие в рамках республиканского фестиваля

школьных театров «Асам» (в переводе с чувашского — волшебство). Это мероприятие объединило

не только шумерлинцев, но и участников из 12 муниципалитетов республики.

Шумерлинские школьники уже показывали свои постановки 19 и 22 мая. В этот раз юные артисты представили отрывки из своих спектаклей на сцене ДК «Восход» более широкой аудитории с участием почётных гостей.



«Школьный театр — это уникальная развивающая среда для школьников и незаменимый компонент внешкольной деятельности. В театр всегда идут за интересом и в итоге начинают лучше понимать себя, примеряя разные роли, в том числе и плохие. Учатся решать конфликты, прокачивают эмоциональный интеллект. Шумерля — небольшой город, но со своей особой творческой атмосферой, и школьные театры — одно из направлений ее формирования. Среда создает, среда воспитывает, среда дарит вдохновение. Какой же он — наш шумерлинский театр? Школьные театры Шумерли — это всегда творческие объединения педагогов, детей и их родителей», — отметила в своем выступлении руководитель театральной студии «Дрозды» Елена Дроздова. Она также зачитала зрителям приветственный адрес идейного вдохновителя фестиваля — депутата Госдумы Аллы Салаевой.



В торжественном мероприятии приняли участие и почетные гости — первый зам. министра образования и молодёжной политики Чувашской Республики Алексей Лукшин и известный российский композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, участник Чебоксарского кинофестиваля Григорий Гладков. Он провёл для юных театралов отличный мастер-класс, что предусмотрено по положению фестиваля «Асам». Ведь по инициативе Аллы Салаевой подобный мастер-класс должен стать первым подарком юным артистам по итогам муниципального этапа.



Алексей Лукшин в своем выступлении отметил, что он был впечатлен выступлениями школьников, их талантом и смелостью. Он поблагодарил родителей и педагогов за большой вклад в развитие детей.



Вечер получился незабываемым не только для театралов, с удовольствием поддерживавших все инициативы Григория Гладкова, но и для обычных шумерлинцев. В завершение вечера зам. главы администрации Шумерли Ирина Сасакина выразила композитору огромные слова благодарности от имени администрации и всех горожан. А гость в свою очередь отметил, что провел в Шумерле очень интересный день.

Татьяна Александрова.