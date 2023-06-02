Эта акция является составной частью ежегодного благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства». Она проходит под патронажем Министерства образования совместно с Союзом женщин Чувашии и региональным отделением Российского детского фонда во всех муниципальных образованиях республики с 1 июня по 1 октября.

Принять участие в акции может любой: жители, предприятия и организации, общественные объединения, депутаты, молодежные движения, волонтерские отряды. Собранные средства пойдут на пополнение в муниципальных образованиях фондов детских и школьных библиотек, на оснащение театральных, музыкальных и творческих кружков, на благоустройство территорий образовательных учреждений, создание спортивных и игровых площадок.



Все желающие могут перечислить денежные средства по QR-кодам.

Вместе сделаем жизнь наших детей ярче, интереснее и безопаснее!

Шумерлинский округ