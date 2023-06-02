Встречи с талантами незабываемы

31 мая Детскую школу искусств № 1 посетил почётный гость — советский и российский певец, композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза композиторов и Союза кинематографистов России Григорий Гладков.

Представляя известного гостя обучающимся, директор ДШИ № 1 Ольга Суркова отметила, что он является композитором большого количества песен для детей, с некоторыми из которых ребята успели познакомиться, посмотрев до этого мультфильм. Она также ознакомила гостя с историей образования и развития школы искусств в городе, с достижениями учащихся.



Как рассказала собравшимся преподаватель Ирина Сутягина, встреча в стенах школы с Григорием Гладковым — это явление закономерное и совсем не случайное. Ведь ученики Детской школы искусств имеют многолетний опыт знакомства с этим талантливым человеком. Они были участниками творческой встречи на фестивале «Пластилиновая ворона» в Саранске, принимали участие в конкурсах, где он является членом жюри, в 2017 году пересекались с ним уже будучи участниками фестиваля «Жемчужинки Чувашии», где Григорий Гладков был почетным гостем.

В 2023 году ребятам удалось войти в число победителей проекта «Гладков-Фест», который проводил творческий центр Григория Гладкова и буквально в конце этой недели творческий десант из ребят ДШИ отправится в Москву для участия в юбилейном концерте.



На мероприятии царила по-настоящему теплая, творческая атмосфера. Григорий Гладков легко нашел общий язык с детьми, ответил на их многочисленные вопросы, исполнил песни… Он отметил, что учеба в школе искусств обязательно пригодится ребятам в их дальнейшей жизни.

Татьяна Александрова.