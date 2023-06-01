В Шумерле отметили день защиты детей

Сегодня на площадке Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения долго не смолкали детские голоса, музыка и радостный смех. В Международный день защиты детей в гости к детям участников специальной военной операции и их мамам пришли депутаты Государственного Совета Чувашской Республики Виктор Горбунов и Сергей Мельников, депутаты городского и окружного Собраний, руководство города и муниципального округа. С добрыми пожеланиями увлекательного лета, здоровья, радости и всего наилучшего почетные гости вручили детворе сладкие подарки и сертификаты на посещение кафе. А после торжественной части девчонки и мальчишки весело провели время с Буратино, Мальвиной, Бабой Ягой и другими сказочными героями. Отметим, что участникам СВО и членам их семей государством предусмотрены соответствующие меры социальной поддержки.



Сегодня Главой Чувашской Республики Олегом Николаевым подписан Указ о единовременной денежной выплате в размере 50 тыс. рублей проживающим на территории республики гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы или являющихся добровольцами и ушедшими в зону СВО через военные комиссариаты республики.







