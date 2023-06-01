В Чувашии запустили импортозамещающее производство полимерных труб

Производство уникальных по своим техническим характеристикам полимерных труб, которые можно будет использовать для строительства и ремонта систем водоотведения, на объектах коммунальной, дорожной и промышленной инфраструктуры, открыли на Чебоксарском трубном заводе.

Группа «Полипластик», куда входит Чебоксарский трубный завод, является крупнейшим в СНГ производителем полимерных трубопроводных систем. В Чувашии компания запустила производство импортозамещающих труб СПИРОЛАЙН диаметром до 3000 мм. Это современное и высокотехнологичное решение для строительства и ремонта систем водоотведения. Использование труб СПИРОЛАЙН позволит создавать трубопроводы и емкости большого диаметра и сократить затраты на строительство и эксплуатацию. Кроме того, на основе этих труб производятся колодцы, локальные очистные сооружения, канализационно-напорные станции и емкости различного назначения.

«Наш завод за последние два года заметил резкий рост заказов благодаря производству не только труб, но и системных объектов для инфраструктуры. Мы продолжаем расширять ассортимент своей продукции, включая выпуск сварочных аппаратов для монтажа полиэтиленовых труб. Для открытия нового производства труб СПИРОЛАЙН компания инвестировала 65 млн рублей и мы планируем увеличить рабочие места на 15 человек, включая машинистов, технических работников и службу проверки качества, чтобы обеспечить высокий уровень производства», – отметил генеральный директор «Чебоксарского трубного завода» Владимир Карчев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.