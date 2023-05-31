Хочешь прокатиться на «Валдае» — участвуй в конкурсе!

Официальная страница региона, госпаблик «Чувашская Республика» во ВКонтакте, совместно с Минтрансом Чувашии и Речным портом запустили розыгрыш билетов на поездку на «Валдаях». Речные путешествия начнутся с 1 июня. Судна на подводных крыльях доставят по Волге из Чебоксар до Казани и обратно, а 3 июня запустят маршруты до Свияжска.

Для участия в розыгрыше необходимо написать под https://vk.com/gov_cap_ru?w=wall-142632677_74722 свои ожидания от поездки. А если вы уже плавали на «Валдаях» в прошлом году, то поделиться там же своими впечатлениями или фотографией с борта судна. Итоги розыгрыша будут подведены 1 июня, а победитель получит 2 билета с открытой датой поездки.

чувашинформ.рф.