С 1 июня стартует отбор учащихся для путешествий по Чувашии

Чувашия в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» участвует в пилотном проекте по повышению доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста.

В путешествие по республике смогут отправиться учащиеся 5-9 классов, которые достигли значительных результатов в образовании и науке, культуре и искусстве, физкультурно-спортивной и общественной деятельности (в том числе волонтерской деятельности).

Отбор учащихся 5-9 классов пройдет с 1 июня 2023 г. до 19 июня 2023 г. Родители (законные представители) через личный кабинет на «Социальном портале Чувашской Республики» https://lk.soc.cap.ru/ смогут подать заявление с приложением копии достижений, полученные за последние 3 календарных года (не более 5 достижений), по четырем направлениям:

образование и наука

культура и искусство

физкультурно-спортивная деятельность

общественная деятельность (в том числе добровольческая (волонтерская) деятельность).

За каждое достижение ученику в информационной системе начисляются баллы в соответствии с уровнем достижения. Дети, получившие наибольшее количество баллов, отправятся в путешествие с 22 июня.

Путешествия будут осуществляться в соответствии с социальным сертификатом без привлечения средств родителей и включают в себя:

путешествие продолжительностью не менее 24 часов

питание, проживание в отелях и гостиницах «три звезды» и выше

трансфер

экскурсии, мастер-классы, музейные программы

Всего будет отобрано 5 000 учащихся, каждый из которых получит туристский продукт на сумму семь тысяч рублей на территории Чувашской Республики.

Минэкономразвития Чувашии.