Стартовал прием на конкурс «СМИротворец-2023»

Прием работ на ХV Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений начался 15 мая.

Конкурс рассчитан на участие журналистов федеральных, региональных и национально-культурных (в том числе этнических) СМИ и проводится в шести номинациях: «ТЕЛЕВИДЕНИЕ», «ПЕЧАТЬ», «ИНТЕРНЕТ», «ЭТНОЗВУК» (материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах), «ДЕТСКИЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ СМИ», «НАСТАВНИКИ И ТРАДИЦИИ» (материалы, которые посвящены работе педагогов и наставников, сохраняющих и передающих языковые и этнокультурные традиции народов России).

Работы студентов профильных факультетов вузов рассматриваются в рамках специальной номинации «ПОКОЛЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА».

Работы авторов и объединений, размещенные в социальных сетях и на различных интернет-платформах, не являющихся СМИ, рассматриваются в специальной номинации «БЛОГИ».

«Лето — период отпусков. В этом юбилейном для нас году мы решили дать коллегам больше времени на то, чтобы принять участие в конкурсе: во-первых прием работ будет идти четыре месяца, во-вторых — еще есть шанс опубликовать и прислать материалы, которые пока находятся на стадии разработки» — сообщили «НацАкценту» в оргкомитете конкурса.

К рассмотрению принимаются работы, которые были опубликованы или вышли в эфир в период с 01 августа 2022 г. до 01 августа 2023 г. СМИ имеет право заявить на конкурс в каждой номинации не более 3-х отдельных материалов; для цикловых материалов и постоянных рубрик — не более 3-х циклов/рубрик и до 3-х работ в каждом цикле/рубрике.

Материалы на конкурс предоставляются через специальную форму на официальном сайте с заполнением всех обязательных полей, в том числе с приложением заверенной печатью и подписью руководителя СМИ и отсканированной анкеты участника (анкету необходимо загрузить в графу «Авторские права») или по электронной почте konkurs@nazaccent.ru

Анкета для скачивания

Работы из Центрального федерального округа принимаются до 20 сентября 2023 г.

из СКФО, СФО, УФО, ДФО, СЗФО, ЮФО и ПФО – 1 октября 2023 г.

Прочитать положение о конкурсе можно на официальном сайте проекта.

Награждение победителей федерального конкурса пройдет в ноябре в Москве.