Стартовал прием заявок на республиканский конкурс «Управленческая команда»

С 22 мая по 29 августа 2023 г. на сайте https://lider.cap.ru/ открыта подача заявок на конкурс.К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте до 55 лет, имеющие высшее образование и опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет.Республиканский конкурс «Управленческая команда» проводится в целях совершенствования государственного управления, привлечения на управленческие должности в социальной, экономической и общественно-политической сферах специалистов, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.Впервые конкурс был проведен в 2020 г. в соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 10 февраля 2020 г. № 32 «О республиканских конкурсах «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров».В 2023 году конкурс будет проходить в следующие сроки:с 22 мая по 29 августа 2023 г. – прием заявок на конкурс;с 4 по 17 сентября 2023 г. – прохождение заочного тестирования на сайте конкурса;с 21 по 23 сентября 2023 г. – прохождение очного тестирования участников конкурса;со 2 по 15 октября – проведение обучающего курса для участников конкурса по темам проектного управления в целях подготовки их к участию в полуфинале;20 октября – полуфинал конкурса;31 октября – финал конкурса;первая половина ноября – награждение Главой Чувашской Республики финалистов и победителей конкурса.Дополнительную информацию по конкурсу «Управленческая команда» можно получить по тел.: (8352) 56-50-00 (доб. 60-57); e-mail: kadr10@cap.ru.