Сотрудники ГКЧС Чувашии провели профилактический рейд в Чебоксарах и Новочебоксарске

Как отмечает председатель ГКЧС Чувашии Сергей Павлов, несмотря на то, что купальный сезон еще не открыт, в республике уже утонули 6 человек. Сергей Павлов подчеркивает: «Пренебрегая мерами безопасности на водных объектах, вы рискуете не только своей жизнью, но и жизнью своих детей».

В преддверии купального сезона сотрудники ГКЧС Чувашии совместно с сотрудниками Центра ГИМС ГУ МЧС России по Чувашской Республики, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Чебоксары и КУ «Управление по делам ГО и ЧС города Новочебоксарск провели профилактический рейд в Чебоксарах и Новочебоксарске. В рамках рейда гражданам напомнили им о необходимости неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на воде. В результате проводимого рейда выявлены несовершеннолетние, купающиеся в необорудованном месте, с ними была проведена профилактическая беседа.

В зоне особого внимания в купальном сезоне — оставление детей без присмотра взрослых, купание в необорудованных местах, купание в состоянии алкогольного опьянения. купание под знаками «Купание запрещено. Именно эти факторы, в основном, являются причинами происшествий на воде.

ГКЧС Чувашии настоятельно рекомендует не купаться в необорудованных местах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, а самое главное — не оставлять детей без присмотра!

СПРАВОЧНО: Статьей 20.1 Закона Чувашской Республики об административных правонарушениях предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей за купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими знаками и надписями, купание в состоянии алкогольного опьянения на пляжах, заплывание за буйки, обозначающие границы плавания, прыжки в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей, на пляжах, плавание на досках и других не приспособленных для плавания средствах (предметах) на пляжах.

ГКЧС Чувашии.