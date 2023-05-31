31 Май

Сотрудники ГКЧС Чувашии провели профилактический рейд в Чебоксарах и Новочебоксарске

Как отмечает председатель ГКЧС Чувашии Сергей Павлов,  несмотря на то, что купальный сезон еще не открыт, в республике уже утонули 6 человек. Сергей Павлов подчеркивает: «Пренебрегая мерами безопасности на водных объектах, вы рискуете не только своей жизнью, но  и жизнью своих детей».

В преддверии купального сезона сотрудники ГКЧС Чувашии совместно с сотрудниками Центра ГИМС ГУ МЧС России по Чувашской Республики, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Чебоксары и  КУ «Управление по делам ГО и ЧС города Новочебоксарск провели профилактический рейд в Чебоксарах и Новочебоксарске. В  рамках рейда  гражданам напомнили им о необходимости неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на воде.  В результате  проводимого рейда выявлены несовершеннолетние, купающиеся в необорудованном месте, с ними была проведена профилактическая беседа.

В зоне особого внимания в купальном сезоне — оставление детей без присмотра взрослых, купание в необорудованных местах, купание в состоянии алкогольного опьянения. купание под знаками «Купание запрещено.  Именно эти факторы, в основном, являются причинами происшествий на воде.

ГКЧС Чувашии настоятельно  рекомендует не купаться в необорудованных местах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения,  а самое главное — не оставлять детей без присмотра!

СПРАВОЧНО: Статьей 20.1 Закона  Чувашской  Республики  об  административных  правонарушениях  предусмотрено  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в  размере  одной  тысячи  рублей  за купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими знаками и надписями,  купание  в  состоянии  алкогольного  опьянения  на  пляжах,  заплывание за буйки, обозначающие границы плавания, прыжки в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей, на пляжах, плавание на досках и других не приспособленных для плавания средствах (предметах) на пляжах.

ГКЧС Чувашии.

Автор записи: anna

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