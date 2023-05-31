31 Май

Не оставляйте детей без присмотра у водоемов

В Чувашской Республике уже утонули 5 детей.

Как сообщалось ранее, 25 мая три ученицы начальных классов утонули при купании в необорудованном месте в реке Малый Цивиль, дети находились без присмотра взрослых.

Аналогичные случаи произошли 29 мая в селе Шунтерево Козловского муниципального округа и 30 мая в деревне Сесмеры Красноармейского муниципального округа.  При купании в необорудованном месте утонули дети 2020 года рождения, мальчики находились без присмотра взрослых.

ГКЧС Чувашии жителям республики  настоятельно рекомендует не купаться в необорудованных местах, родителям  - не оставлять детей без присмотра! Помните, что ваша беспечность может привести к  трагическим последствиям.

ГКЧС Чувашии.

Автор записи: anna

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