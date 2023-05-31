Жители Чувашии смогут воспользоваться программой долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) призвана создать дополнительный импульс для роста долгосрочных накоплений россиян и экономического развития нашей страны, она уже одобрена Госдумой России в первом чтении.

«Программа долгосрочных сбережений даст гражданам возможность сформировать и получать дополнительные гарантии финансовой стабильности в будущем», — отметил министр финансов страны Антон Силуанов.

Предусматривается совместное финансирование накоплений, то есть на каждый рубль, вложенный ее участником, добавят еще один сверху. Долгосрочные сбережения на период до 15 лет формируются россиянами самостоятельно за счет добровольных взносов, а также за счет средств пенсионных накоплений.

Директор центра финансовой грамотности населения Чувашии Дмитрий Щепелев поясняет: «Программа долгосрочных сбережений — уникальный инструмент, который совмещает в себе надёжность банковского вклада (страхование вложений до 2,8 млн. руб.), налоговые льготы ИИС (возможность получить налоговый вычет до 52000 руб.) и софинансирование со стороны государства».

ПДС могут воспользоваться совершеннолетние жители страны. Кроме того, договор долгосрочных сбережений можно заключить в пользу своего ребенка или любого другого лица, независимо от его возраста. Участие в программе добровольное.

чувашинформ.рф.