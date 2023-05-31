В Чувашии открылся филиал государственного фонда «Защитники Отечества»

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина. Глава государства поручил создать филиалы фонда во всех регионах страны.

В Чувашии отделение фонда начнет работу с 1 июня, он располагается на улице Московский проспект, д. 3.

Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что создание фонда поможет сделать меры поддержки еще более адресными.

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Чувашии возглавила начальник отдела по делам ветеранов и социального обслуживания Минтруда Чувашии Елена Зайцева.

В штате 21 социальных координаторов, которые будут адресно сопровождать ветеранов специальной военной операции и семьи погибших бойцов. В фонде они могут получить медицинскую, социальную, психологическую поддержку. Специалисты будут решать также вопросы, направленные на оказание помощи в переобучении, трудоустройстве, преодолении юридических сложностей. При необходимости для подопечных фонда будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов. Кроме того, фонд будет заниматься вовлечением ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Также фонд будет содействовать некоммерческим и волонтерским организациям, которые помогают ветеранам СВО и членам их семей.

В Чувашии уже действует система поддержки участников спецоперации и членов их семей — для детей бесплатное питание в учебных заведениях, семьи участников СВО освобождены от родительской платы за дошкольные образовательные учреждения. Детей во внеочередном порядке зачисляют в государственные образовательные учреждения. Также предоставляются путёвки с полной оплатой за счёт средств бюджета республики для отдыха в детских лагерях и санаториях, организована медицинская реабилитация участников СВО.

Наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» возглавляет первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. В составе Наблюдательного совета — руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты.

Пресс-служба Главы Чувашской Республики.