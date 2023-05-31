В Чебоксарах состоится II Всероссийский фестиваль авто- и мото- ретротехники «Машины времени» II Всероссийский фестиваль авто-, мото-, ретротехники «Машины времени» пройдет 10, 11 и 12 июня 2023 г. в городе Чебоксары в этнокомплексе «Амазония. Фестиваль состоится в рамках празднования Дня России и 95-летия начала индустриализации в СССР при поддержке Фонда «История Отечества». Гостей ждет масштабная выставка автомобилей и мотоциклов эпохи XX века, живая рок-музыка и единственное международное шоу каскадеров из Колумбии.

Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство.

«Машины времени» – один их самых крупных выставок ретро автомобилей в Поволжье. В дни фестиваля на территории этнокомплекса разместятся более 200 единиц ретро техники. Это автомобили, мотоциклы, мопеды и велосипеды старых годов производства. Это блеск хрома и неповторимый шарм ретро машин. Наряду с участниками из Чувашии, в фестивале примут участие гости из Таджикистана, Татарстана, Марий Эл, Башкирии, Пермского края, Челябинской, Ярославской, Владимировской, Самарской областей и других регионов.

Если вы являетесь обладателем авто мото ретро техники и уверены, что Ваше авто заслуживает внимания публики — добро пожаловать в участники! Прием заявок осуществляется на сайте https://parkamazohttps://parkamazonia.ru/mashinyvremenynia.ru/mashinyvremeny до 20 мая 2023 г. Вход на территорию и участие бесплатное.

Не упустите возможность стать участником фестиваля и познакомиться с легендами автопрома!

Организаторы Фестиваля «Машины времени» — Этнокомплекс «Амазония», Чувашская республиканская общественная организация «Клуб ГАЗ-21 РЕТРО», Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, Администрация города Чебоксары, АНО Содействия развитию культуры, туризма и спорта «Арабеск, ООО «Старт.

Минэкономразвития Чувашии.